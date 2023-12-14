台灣全球氣候變遷績效指標倒數第7 薛富盛駁：不值得討論
德國看守協會日前公布全球氣候變遷績效指標（CCPI），其中台灣排名為倒數第7位，引發各界討論，今（14）日立法院衛環委員會就聯合國氣候變化綱要公約第28次締約國會議（COP28）相關參與成果召開會議，環境部長薛富盛就相關評比表示，CCPI的方法學完全錯誤，違背一般認知，不值得討論。
記者林志怡／台北報導
薛富盛表示，CCPI的方法學完全錯誤，違背一般認知，以本次的排名來說，菲律賓、印度排名第6、第7，但這兩個國家的碳排量增加了60%、70%，且持續增設燃煤發電廠，顯見此一排名違背一般認知，另台灣2030預計的人均排碳量僅2.7萬公噸，但菲律賓、印度可以到7公噸，顯見此一指標不值得討論。
此外，環境部日前解釋，德國看守協會是民間組織，並非聯合國官方機構，該評比結果也未被聯合國或主要國家納入官方文件，其僅係在COP28會議期間召開記者會對外公布，且除台灣以外，鄰近的日本、韓國等如過去十餘年評比，都無法取得佳績
環境部表示，CCPI係以「人口數」及其為各國設定的2030目標來決定排名的關鍵因素，無法反映各國減少多少溫室氣體排放，也看不出各國在再生能源設置及提高能源使用效率的努力。
針對相關評比，環境部進一步說明，CCPI 評比方法包括「氣體排放」、「能源使用」、「再生能源」及「氣候政策」，以「溫室氣體排放」為例，是以人均溫室氣體排放量及該機構為每個受評國家的目標達成情形計分。