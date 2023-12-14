聖誕來高雄　全市百貨活動期間消費滿千再送百

為歡喜迎接聖誕佳節，高市府將於12月22、23日一連２天在中央公園結合音樂、市集、燈光舉辦「2023高雄聖誕生活節」，在20公尺高的聖誕樹、逾5公尺的冬夢精靈麋鹿及巨型心願聖誕盒領軍下，用燈飾點綴中央公園，現場也有200攤文創攤位。除了12月22、23日２天在活動現場以iPASS MONEY消費滿200元即可至服務台兌換100元聖誕商圈優惠券。
記者郭凱杰／高雄報導
經發局長廖泰翔表示，為吸引民眾來高雄消費，感受聖誕氛圍，特別商請全市13家百貨公司，於12月22日起到明(113)年1月1日加碼聖誕跨年消費滿千即送百元聖誕商圈優惠券，讓民眾除了可以在百貨消費外，可以拿著聖誕商圈優惠券再前往商圈消費，共同創造聖誕商機。
經發局為了讓民眾共度聖誕佳節，特別在12月22、23日中央公園舉辦「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等三大主題市集，預計邀集超過200攤參與，同時12月22、23日活動期間於三大市集消費並使用iPASS MONEY電子支付滿200元送100元商圈聖誕優惠券，在全市近30個合作商圈都可以消費抵用，使用期限到明(113)年2月29日止。
經發局指出，百貨公司聖誕商圈優惠券滿千送百活動將採限時限量發送，民眾12月22日至113年1月1日於大立百貨、漢神百貨、夢時代、義享天地等全市13家百貨公司換取後，在全市近30個合作商圈都可以消費抵用，使用期限到明(113)年2月29日止，同時也特別提醒聖誕商圈優惠券不限消費金額、不找零、單筆消費不限使用張數。
活動配合百貨公司計有GlobalMall環球購物中心新左營車站、SKM Park Outlets 高雄草衙、大立百貨、高雄大遠百、統一夢時代購物中心(時代百貨) 、新光三越 高雄三多店、新光三越 高雄左營店、義大世界購物廣場(義大OUTLET MALL) 、義享時尚廣場、漢神巨蛋購物廣場、漢神百貨、遠東SOGO高雄店、岡山樂購廣場等13家百貨公司參加。