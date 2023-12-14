喊破喉嚨沒用？中國面「經濟3風險」　分析：習的政治手段難挽救

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中央經濟工作會議提出，要統籌化解房地產、地方債務、中小機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線；積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，加快推進保障性住房建設、平急兩用公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，加快構建房地產發展新模式，統籌好地方債務風險化解和穩定發展。
旅美時事評論員唐靖遠接受《自由亞洲電台》採訪時指出，中央經濟工作會議基本提出目標，沒有提出方法，如果有提出辦法，也只是在提油救火、飲鴆止渴。
唐靖遠表示，「習近平採取對經濟挽救的手段，都是政治性手段，要嘛動用刀把子，嚴厲打擊金融犯罪、系統性風險，給經濟工作指明方向，要嘛就是使用筆桿子用輿論宣傳，唱響一個經濟光明論調等等。」
唐靖遠認為，由於習近平用政治手段干預經濟生活，包括三年封城、清零，卻不收斂、檢討，反倒加強在政治層面對經濟生活、經濟規律的干預力度，才導致中國經濟走到現在這個地步。「習近平以為透過喊口號、開會議、發文件，提出看上去很漂亮的目標，經濟就可以起來？」
唐靖遠提到，外資為何不近來中國、中國老百姓即使有錢、富裕卻不投資反而存銀行，都是「對習近平沒信心」。他表示，「中國政府信譽破產，加上對習近平信心破滅兩大關鍵因素，才造成至今，經濟沒有救。無論他怎麼喊破喉嚨、出台多少刺激措施都不起作用。」
台灣兩岸政策協會研究員吳瑟致指出，過去中共也常使用政策工具去度過經濟瓶頸，刺激更多資金引用，「但債務黑洞大，中央挹注地方債務，只是左手換右手，實質問題沒有解決。」
吳瑟致認為，假設中國沒有解決風險再次出現新的區域性金融風暴，不無可能。中共想用過去套路解決問題，恐怕問題愈來愈嚴重，世界各國一直強調去風險的意識，也是看準中國目前出現金融相關情勢，進行相關判斷 。