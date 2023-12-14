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寒流來襲必喝！全家推「花生湯圓拿鐵」　韓國泡麵買1送1限3天

▲下週寒流強襲，低溫挑戰10度以下，全家推出新熱飲「花生圓圓拿鐵」，拿鐵加入獨家花生小湯圓，會員嘗鮮價69元，並且還有兩款泡麵限時買1送1。（圖／全家提供）
▲下週寒流強襲，低溫挑戰10度以下，全家推出新熱飲「花生圓圓拿鐵」，拿鐵加入獨家花生小湯圓，會員嘗鮮價69元，並且還有兩款泡麵限時買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

下週有機會迎接首波寒流，當氣溫驟降時最適合來一杯熱飲暖暖胃，全家新推出「Let’s Café花生圓圓拿鐵」，將拿鐵加入獨家「花生小湯圓」，吃得到堅果香氣、花生顆粒，會員限時69元，並且本週限時3天，還有泡麵買1送1優惠。7-11則推出全新口味思樂冰「黃風俠思樂冰」，限時3天還有思樂冰可口可樂、蘋果蘇打風味買1送1。

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全家於今年秋冬推出熱甜湯花生圓圓醇奶，受到消費者喜愛，此次再推出花生圓圓全新組合「花生圓圓拿鐵」，將熱賣的拿鐵咖啡加入花生小湯圓，透明Q彈外皮包裹花生內餡，口感層次豐富、吃得到堅果香氣；結合以台灣在地優質花生、砂糖、黃豆熬煮而成的蜜花生豆奶，滑順綿密，吃得到花生顆粒，是寒流來襲時的最佳熱飲良伴，今起至12月26日前新品嚐鮮價69元。（原價75元）

▲全家花生圓圓新滋味 搭經典熱拿鐵香濃開賣，新品限時享有會員嚐鮮價69。（圖／全家提供）
▲全家花生圓圓新滋味 搭經典熱拿鐵香濃開賣，新品限時享有會員嚐鮮價69。（圖／全家提供）
寒流不想出門吹風，宅在溫暖的家裡也絕對不能少了泡麵，全家自12月15日起至17日，推出兩款韓國泡麵買1送1優惠，包括「不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵」、「農心浣熊炸醬烏龍碗麵」通通享買1送1優惠，飲品類則有大杯單品美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1優惠。

📍門市｜12月15日至12月17日

◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元

📍APP｜12月15日至12月17日

◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元

◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元

◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元

◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元

◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元

◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元

▲全家」康康五-金螃蟹杯麵、農心浣熊炸醬烏龍碗麵買1送1。（圖／全家提供）
▲「全家」康康五金螃蟹杯麵、農心浣熊炸醬烏龍碗麵買1送1。（圖／全家提供）
▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）
7-11也推出全新口味思樂冰「黃風俠思樂冰」，特別調製全新黃檸檬口味，以萊姆和黃檸檬調和發想打造完美黃金酸甜比例，碳酸口感直凍腦門。並且於12月15日自12月17日限3天，思樂冰可口可樂、果漾蘋果風味蘇打大杯買1送1。

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