寒流來襲必喝！全家推「花生湯圓拿鐵」　韓國泡麵買1送1限3天

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寒流不想出門吹風，宅在溫暖的家裡也絕對不能少了泡麵，全家自12月15日起至17日，推出兩款韓國泡麵買1送1優惠，包括「不倒翁金螃蟹海鮮風味杯麵」、「農心浣熊炸醬烏龍碗麵」通通享買1送1優惠，飲品類則有大杯單品美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1優惠。
📍門市｜12月15日至12月17日
◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元
📍APP｜12月15日至12月17日
◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元
◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元
◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元
◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元
◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元
◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元
7-11也推出全新口味思樂冰「黃風俠思樂冰」，特別調製全新黃檸檬口味，以萊姆和黃檸檬調和發想打造完美黃金酸甜比例，碳酸口感直凍腦門。並且於12月15日自12月17日限3天，思樂冰可口可樂、果漾蘋果風味蘇打大杯買1送1。
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