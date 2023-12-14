Cheap出征國中生「帝王條款」漫畫！桃園教育局公開「得獎理由」
桃園市立東興國中一名學生以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫類特優，遭網紅Cheap質疑「校方亂教」，引發各界熱論。「阿柏醫師的喃喃自語」 認為，桃園市政府教育局此時應站在保護學生的立場，把炮火吸到自己身上。針對此一事件，桃園市政府教育局僅針對作品回應，公布獲獎原因為「人物造型生動，表情鮮明，用多元而通俗的方法表達視覺藝術，以漫畫的方式彰顯交通安全的重要性。」
記者周淑萍/綜合報導
桃園國中生因創作「帝王條款」畫作，獲得全國學生美術比賽特優，不料，卻被網紅Cheap出征，事情延燒數日，不少名人站出力挺孩子的創作，作家吳若權發文指出，即使未看創作說明的文字，也可以解讀創作動機，是要提醒彼此尊重，以安全的方式快步通行。不會誤以為畫中「帝王之姿」，是一種對行人的嘲諷，可以充分理解，暗喻的是少部分行人自以為是的傲慢態度。文中強調，因這幅畫作，再度提醒世人「互相尊重」的重要性，並再次鼓勵孩子的創作能量。
哇賽心理學蔡宇哲指出，這張圖類似投射圖，是以行人的觀點來看，還是以開車／騎車人的觀點來看，就會獲得相反的評價。他認為學生創作反應了自身感受的氛圍，不需要用如此沈重的道德價值來要求。同時也不覺得校方需要道歉，反而要站在學生旁給予支持，校方道歉會讓學生覺得自己好像做錯事、惹麻煩了。
關於紛擾數日的得獎畫作，桃園市政府教育局終於表態說明，辦理學生美術比賽目的，是為增進學生美術創作素養，培養國民美術鑑賞能力，提供學生發揮專長及肯定自我的機會。
桃園教育局指出，「其中漫畫類擁有幽默、誇張的線條、生動鮮明的構圖方式，引起讀者共鳴。學生以社會議題融入漫畫創作，從新聞報導中，對於行人路權的形容像是霸王條款，留下深刻印象，但真正的創作意涵，想表達駕駛與行人之間都應該互相尊重，創造以人為本的交通友善空間。」
故該項作品獲得桃園市評審的推薦，代表桃園市參加全國賽，並獲大會評審的肯定，獲得特優。其得獎理由為「人物造型生動，表情鮮明，用多元而通俗的方法表達視覺藝術，以漫畫的方式彰顯交通安全的重要性。」至於網紅相關質疑，桃園市政府教育局並沒有多做說明。