紅襪將會面山本由伸 美媒：波士頓有「迫切性」合約總額上看93億
近日傳出已有多支大聯盟（MLB）球隊接觸日籍強投山本由伸，其中除了洛杉磯派出大谷翔平遊說，與紐約雙雄大都會、洋基接連會面，根據大聯盟記者Mark Feinsand表示，「將在未來幾天與波士頓紅襪、多倫多藍鳥會面」，且波士頓媒體《CBS Boston》透露紅襪在今年自由市場上，在追求先發投手有「迫切性」，將可能會開出總額2.5億至3億美元（約93億台幣）的合約。
記者張志宇/綜合報導
記者Mark Feinsand透露，「山本在本週已經接連會面舊金山巨人、道奇、洋基與大都會，則會在近日與紅襪和藍鳥會面，有望在聖誕節到來前決定新東家。」
對於紅襪能否拿下山本由伸，波士頓媒體《CBS Boston》也給出看法，「紅襪在自由市場上沒能搶下大谷翔平，加上新任總管Craig Breslow強調補強先發是今年的首要課題，紅襪恐開出比其他球隊更高的價碼，將可能上看2.5億、甚至來到3億美金（約93億台幣）。」
此外紅襪還有一項優勢，正是擁有良好的薪資空間，加上王牌Chris Sale的合約即將到期，紅襪非常需要一位帶領先發輪值的王牌，比檯面上的任何球隊都更想要拿下山本由伸，甚至可以用「迫切性」來形容。
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