人民幣貶值利器！中國11月出口轉正　「降價產品多」恐引貿易摩擦

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中國出口總額增長的原因之一是降價的產品增加。從中國國家統計局公布的貿易統計速報中可以發現，在17個品項當中，單價與去年同期相比下降的品項佔了71%，降價品項的比重從去年秋季開始上升，今年5月以後就維持7至8成的高點。
其中鋼材價格下跌了4成。以熱軋捲板為例，東亞地區的交易價格（成本加運費）比3月高點下跌14%。中國國內堆積如山的鋼材被運往海外，正在壓低亞洲地區的流通價格。泰國鋼鐵協會統計顯示，2023年1至9月中國產鋼材進口量為349萬噸，同比增加23%，但泰國鋼鐵企業Millcon Steel首席執行長表示，這也顯示出了危機感，「泰國當地的生産能力今後很有可能會下降。」
另外，中國大舉出口低價汽車，也拉抬其全球市佔率。11月中國汽車出口額成長28%，單價卻下降了10%。物流業相關人士指出，「在中國國內賣不掉的汽油車佔出口的一大部分，正在低價出口至中東和非洲。」
降價的情況還蔓延到產業結構的下游，家電降價1成。在中國國內，由於房地產市場低迷，房屋銷售停滯不前。在居民消費者物價指數（CPI）中，家具和家電從2月開始維持同比負成長，有分析認為，企業加快去庫存的腳步。
除了中國內需不振之外，人民幣兌美元貶值，也加劇中國出口產品的降價趨勢。有部分觀察家認為，中國企業正在利用人民幣貶值，將其作為助力調降以美元計價的產品價格，以提高在海外市場的競爭力。
日本第一生命經濟研究所首席經濟學家西濱徹指出，「可能有助於緩解世界長期持續的通膨。」
但由於中國佔全球粗鋼產能的50%，以及佔全球汽車生產的逾30%，中國低價傾銷攻勢可能導致全球價格行情和外國企業業績惡化，並引發貿易摩擦。西濱徹表示，「通過商品行情的調整，可能會對資源型國家的經濟和資源開發相關企業的業績造成壓力」。
中國過去作為「世界工廠」擴大貿易，在這個過程中，曾以低於行情的價格出口。2000年代以龐大、低價的勞動力優勢，促使手機等產品降價；中國經濟放緩的2010年代中期，也使中國低價鋼材流入亞洲市場，導致全球鋼鐵市場降溫。
近來中國大舉向歐盟傾銷低價電動汽車，歐盟近日決定對中國電動汽車產業獲政府補貼展開調查。印度也在9月啟動中國產品的反傾銷調查，包括廣泛用於纖維和造紙的化學產品、拉鍊和卡扣地板等；越南政府9月也開始調查從中國進口的風力發電塔對國內廠商的影響。