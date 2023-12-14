張淑芬謝台積電給志工假　高薪讓員工安心退休兼做公益

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在長者照護健康長壽部分，最新的活動有像是與新竹榮家攜手，與陽明交大護理系與台北市立關渡醫院，讓長者們使用智能化運動器材，可以預防失能與延緩老化。
在公益綠能部分是近年來新的領域，用太陽能為弱勢社福開源，由基金會評估社福機構的屋頂土地並協助建置太陽能板，以一間20KW的小型社福機構為例，建置成本120萬由基金會負責，但社福機構每年可以售電獲得到12萬元的回饋金。
目前全台共有16個案場，總計每年售電回饋總額504萬，未來預計每年要建置6到10家電廠。另外，基金會也用LED為弱勢社福節流，平均一間學校建置成本15萬，每年可省下4萬元電費，現階段已服務560間偏遠學校或課輔班，節省1604萬的電費。
張淑芬表示，很多人覺得基金會從一開始到現在，做的範圍越來越廣，但卻越來越能針對社會問題，並以公益的溫暖手法去解決。她認為這是因為團隊深入第一線，可以直接挖掘社會問題，像是孩子的技職培力，就是觀察到社會缺工問題嚴重，基金會覺得這部分責任很大，但是很高興能切入這個領域。
張淑芬也特別感謝台積電，今年開始有志工假，讓更多人願意投入志工工作，其中不乏許多年輕人，且因為台積電薪水在業界名列前茅，薪水高使得人員可以安心退休，多出來的時間願意服務社會，尤其基金會AI相關活動都是一對一，更需要有專業知道的人來教小孩，未來基金會會擴大退休人員加入志工團隊的計畫。