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張淑芬謝台積電給志工假　高薪讓員工安心退休兼做公益

▲台積電慈善基金會董事長張淑芬感謝台積電有了志工假，讓許多年輕人也願意加入，高薪也能讓員工安心退休兼做公益。（圖／記者許家禎攝，2023.12.14）
▲台積電慈善基金會董事長張淑芬感謝台積電有了志工假，讓許多年輕人也願意加入，高薪也能讓員工安心退休兼做公益。（圖／記者許家禎攝，2023.12.14）

張淑芬感謝台積電給志工假　高薪讓員工安心退休兼做公益

台積電慈善基金會董事長張淑芬今（14）日出席自家公益記者會，針對孩子教育培力、長者健康長壽，以及公益綠能分享一年來的活動紀錄。目前台積電志工14000人，今年共投入800場活動。張淑芬會上也特別感謝台積電有了志工假，讓許多年輕人也願意加入，也因為台積電薪水高，人員可以安心退休，多出來的時間更願意服務社會。

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有感於現在是AI快速成長的時代，城鄉差距越來越大，台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會針對小孩子的教育培力，補強學科更接軌AI教育，與14所偏鄉教育單位合作，其中有35場AI科普教育，共上千位孩童受益。孩子技職工作部分，舉辦就業博覽會，也在北中南與東部幫企業找合適的人才，包含飯店、烘焙、空調、室內設計業等。

在長者照護健康長壽部分，最新的活動有像是與新竹榮家攜手，與陽明交大護理系與台北市立關渡醫院，讓長者們使用智能化運動器材，可以預防失能與延緩老化。

在公益綠能部分是近年來新的領域，用太陽能為弱勢社福開源，由基金會評估社福機構的屋頂土地並協助建置太陽能板，以一間20KW的小型社福機構為例，建置成本120萬由基金會負責，但社福機構每年可以售電獲得到12萬元的回饋金。

目前全台共有16個案場，總計每年售電回饋總額504萬，未來預計每年要建置6到10家電廠。另外，基金會也用LED為弱勢社福節流，平均一間學校建置成本15萬，每年可省下4萬元電費，現階段已服務560間偏遠學校或課輔班，節省1604萬的電費。

張淑芬表示，很多人覺得基金會從一開始到現在，做的範圍越來越廣，但卻越來越能針對社會問題，並以公益的溫暖手法去解決。她認為這是因為團隊深入第一線，可以直接挖掘社會問題，像是孩子的技職培力，就是觀察到社會缺工問題嚴重，基金會覺得這部分責任很大，但是很高興能切入這個領域。

張淑芬也特別感謝台積電，今年開始有志工假，讓更多人願意投入志工工作，其中不乏許多年輕人，且因為台積電薪水在業界名列前茅，薪水高使得人員可以安心退休，多出來的時間願意服務社會，尤其基金會AI相關活動都是一對一，更需要有專業知道的人來教小孩，未來基金會會擴大退休人員加入志工團隊的計畫。



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