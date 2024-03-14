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泰國原創BL劇成績亮眼！「黑幫少爺愛上我」演員爆紅　IP週邊大賣

▲《黑幫少爺愛上我》是泰國的熱門BL劇，也是IP孵化的成功案例。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲《黑幫少爺愛上我》是泰國的熱門BL劇，也是IP孵化的成功案例。（圖／愛奇藝國際站提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

從同名網絡小說改編的泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》剛上映便引起紛絲熱議，出演的男演員們都成為炙手可熱的偶像，過去被視為次文化的BL劇（Boy's love的縮寫，指男男戀）在近幾年逐漸變主流，而泰國因擅長拍攝叫好叫座的BL劇受到國際粉絲廣泛地討論和熱愛，從中衍生的IP週邊商品效益更是驚人。

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《黑幫少爺愛上我》是泰國的熱門BL劇，也是IP孵化的成功案例。泰國政府指出觀看BL劇的全球觀眾正急速上升，增長幅度超過3倍，泰國的BL劇市值超過10億泰銖（約等同於新台幣9億元），除了戲劇本身收入，還創造出IP週邊產品、爆紅泰國明星和線下活動收益，利潤非常可觀，甚至引來日本電視台的高度關注和討論。

今年10月24日至25日間共有10家泰國的BL劇製作公司在今年的東京國際電視節影視節目展（TIFFCOM 2023）與超過200名業界人士進行協商，包括38間公司的75位日本電視劇進口商，預計能透過這項軟實力再獲得超過1億5千萬泰銖（約等同於新台幣1億3千萬元）的收入。

▲《黑幫少爺愛上我》大尺度男男激情戲，將泰國BL劇熱潮推上另一波高峰。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲《黑幫少爺愛上我》大尺度男男激情戲，將泰國BL劇熱潮推上另一波高峰。（圖／愛奇藝國際站提供）
2022年帶起泰劇BL狂潮的泰劇《黑幫少爺愛上我》，讓多位演員紅遍全球，演員們更出席各國的時尚活動，甚至讓主要演員的公司「Be On Cloud」還想推出衍生古裝劇，將泰國古裝之美推向國際。

因曾出演《黑幫少爺愛上我》而爆紅的演員之一傑夫·薩圖爾（Jeff Satur），更打入華語市場，先參加中國的實境選秀節目《披荊斬棘的哥哥第三季》取得亮眼成績，接著準備展開亞洲巡迴演唱會，首站便選定台灣，超高人氣席捲一票粉絲。

▲Jeff Satur羅杰夫將於明年2月17日來台舉行「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲曾出演《黑幫少爺愛上我》而走紅的Jeff Satur，也將於明年2月17日來台舉行「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour in Taipei」。（圖／Live Nation Taiwan提供）
不同於日本和韓國的BL劇都偏向低調，泰國的BL劇可謂大放異彩，而背後廣大的腐女（即支持BL文化的粉絲）瘋買IP週邊更讓BL劇帶來廣大的利潤，從戲劇、海外戲劇版權、亞洲巡迴見面會和線下活動，以及週邊商品如桌曆、抱枕、海報和簽名照等等，都為泰國娛樂產業帶來極大的迴響，甚至因為劇中的拍攝場景爆紅，也帶動泰國的旅遊產業。

泰國政府近幾年力推軟實力，新成立的國家軟實力戰略委員會副主席更由知名前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的小女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）擔任，並在今年10月底召開首次軟實力政策會議，將全力推動的軟實力文化中也包括BL劇，未來將發展更多BL劇，並加強IP孵化，因泰國政府已意識到「軟實力」背後帶來的利潤極為可觀。

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▲泰國BL劇《黑幫少爺愛上我》演員們曾來台灣舉辦見面會，掀起一陣熱潮。（圖／報系資料照）

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