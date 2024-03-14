泰國原創BL劇成績亮眼！「黑幫少爺愛上我」演員爆紅　IP週邊大賣

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今年10月24日至25日間共有10家泰國的BL劇製作公司在今年的東京國際電視節影視節目展（TIFFCOM 2023）與超過200名業界人士進行協商，包括38間公司的75位日本電視劇進口商，預計能透過這項軟實力再獲得超過1億5千萬泰銖（約等同於新台幣1億3千萬元）的收入。
2022年帶起泰劇BL狂潮的泰劇《黑幫少爺愛上我》，讓多位演員紅遍全球，演員們更出席各國的時尚活動，甚至讓主要演員的公司「Be On Cloud」還想推出衍生古裝劇，將泰國古裝之美推向國際。
因曾出演《黑幫少爺愛上我》而爆紅的演員之一傑夫·薩圖爾（Jeff Satur），更打入華語市場，先參加中國的實境選秀節目《披荊斬棘的哥哥第三季》取得亮眼成績，接著準備展開亞洲巡迴演唱會，首站便選定台灣，超高人氣席捲一票粉絲。
不同於日本和韓國的BL劇都偏向低調，泰國的BL劇可謂大放異彩，而背後廣大的腐女（即支持BL文化的粉絲）瘋買IP週邊更讓BL劇帶來廣大的利潤，從戲劇、海外戲劇版權、亞洲巡迴見面會和線下活動，以及週邊商品如桌曆、抱枕、海報和簽名照等等，都為泰國娛樂產業帶來極大的迴響，甚至因為劇中的拍攝場景爆紅，也帶動泰國的旅遊產業。
泰國政府近幾年力推軟實力，新成立的國家軟實力戰略委員會副主席更由知名前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的小女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）擔任，並在今年10月底召開首次軟實力政策會議，將全力推動的軟實力文化中也包括BL劇，未來將發展更多BL劇，並加強IP孵化，因泰國政府已意識到「軟實力」背後帶來的利潤極為可觀。