盼紐西蘭挺台加入CPTPP　吳釗燮：台灣已經宣示加入決心

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳釗燮進一步表示，中國期盼加入該貿易協定，以填補2017年美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）的空間，但CPTPP的入會審查應著重申請國是否符合協定的高標準，而其他申請國入會的進程也不應受到中國的拖累。吳釗燮強調，CPTPP不是用來滿足威權國家的政治或戰略野心。
該報導指出，台紐兩國已簽訂自由貿易協議，並致力深化經貿關係。今年7月在紐西蘭舉辦的CPTPP部長級會議上，紐國貿易部長Todd McClay強調紐國將力求建構更好的制度，以利所有申請國皆能受到公平待遇。
吳釗燮另指出，隨著台灣大選將至，中國近幾個月來持續軍演，企圖影響台灣選情，但儘管中國增強對台武力恐嚇或經濟脅迫，台灣人民至今仍如常生活。為因應中國武力犯台的可能，台灣必須強化自我防衛能力及發展不對稱戰略。吳部長也呼籲理念相近國家持續聲援台灣，共同有效嚇阻中國對台冒進。
吳釗燮在專訪中，也祝賀紐西蘭新內閣順利組成，並強調台紐兩國雖無正式官方關係，仍應追求更緊密友好的實質關係。
「郵報」（The Post）是紐西蘭「史塔夫媒體集團」（STUFF）旗下報紙，網路及紙本報紙讀者達250萬人次，極具輿論影響力，尤為首都威靈頓地區政府官員每日必讀的報紙。