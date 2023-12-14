名家論壇》黃創夏／解析侯友宜和柯文哲的最後戰略

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在社會心理學的角度來看，這種表現其實很可能是他內心深處最不滿意的，就是自己的現狀。
才在大半年前，幾乎不需要做任何事、提出任何擘劃與願景，在「下架民進黨」與朱立倫和國民黨的「黑箱517」不透明的內定侯友宜就是「最強母雞」引爆了各種紛紛擾擾，柯文哲莫名其妙得到大筆大筆的「被動收入」，那時他當選總統幾乎只差一步之遙。
局勢演變至今，柯文哲如今正面對著被棄保以及民眾黨泡沫化的壓力，一切都變得極度不順利，人氣下滑、聲量萎縮、募款艱困、看好度敬陪末座‧‧‧正常人都會覺得難以自處，更何況一向自認自己是菁英中的菁英的柯文哲。
正因為如此，不必過度在乎柯文哲如今每日一變、忽焉罵綠、忽焉披藍、一下子想要幫國民黨區域立委站台、一會兒又內心是深綠的、跟隨小英路線、卻又說要支持韓國瑜當立法院長。
這些錯亂很無俚頭，說穿了，就是柯文哲尚無法冷靜面對重大挫折，所有的一切只是想要「保本」，除了夢想和侯友宜還有纏鬥的可能性，更是希望在政黨票方面能夠最大化，寄希望於「三黨不過半」，命留一線，伺機再起。
持平地說，柯文哲也不是沒有一搏之機，因為他的主要對手也黔驢技窮了！
一個是國民黨不分區立委口中的低知名度、「只有一、兩萬人認識」的葛來儀都要特別去「蹭」，這樣的侯友宜競選策略和心態，太值得玩味了。
侯友宜競選辦公室和國民黨不要自欺欺人啦，就算侯友宜不知道歐美國家對個人肖像權的重視程度，最近比較沒有公開露面，但侯辦表示仍在任事的金溥聰，就擔任過駐美大使，朱立倫也是《維基解密》指名是「CIA」要保護的對象，趙少康也是留美的，怎麼可能不知道？
侯友宜和李德維的層次，不知道葛來儀在國際外交和戰略上的分量和地位，很有可能！金溥聰、朱立倫和趙少康怎麼可能不知道？丟臉之後用「誤用」當說詞，只是更凸顯侯友宜對於台美關係的「無知」和「心虛」！
侯友宜對台美關係的重要性是否「無知」？多數人都心中自有一把尺，不必贅述；但真正重要的是侯友宜的「心虛」，借葛來儀肖像一用的目的，只是想要轉移焦點，沖淡過去大半年，國民黨和許多親中紅統人士所鼓吹的「疑美論」，所帶來的稍有國際觀的選民，對於國民黨國家政策掌舵能力的深深疑慮和不信任！
國民黨打擊賴清德的「疑賴論」已無以為繼，看到《外交事務》上的葛來儀和另兩位國際戰略專家「凍結台獨黨綱」的討論，想要趁機蹭葛來儀，順便發動攻擊賴清德和台獨分不開的政治攻防，以鞏固泛藍對賴清德的疑慮，進行最後一個月的「催票總動員」的危機感訴求來源。
更不能排除「小刀兵法」的再度運用，金溥聰在當年有一個訣竅叫做「跟在阿扁屁股後面」，因為馬英九緊跟在後，阿扁反手揮拳會打不到人，就算被打到也不會痛！
當年陳水扁發動「入聯公投」，馬英九發動「返聯公投」，魚目混珠因而減少直接對立的緊張感，避免極度對立所造成的衝突，以騙取中間選民和淺綠選民的可以接受的認同。
可以理解現在侯友宜陣營不只是在對美關係上，想要借用葛來儀肖像一用來「跟在賴清德屁股後面」，就連國防政策上，也都開始用幾乎和蔡英文時代一樣的「三道防線」，魚目混珠的「跟在小英後面」。
這些做法只是想要化解前一陣子的「疑美論」，還有「潛艦風雲的馬文君們」，所帶來的對國民黨及侯友宜的疑慮。
這種東施效顰，當然未必能夠立刻得到中間選民和淺綠選民的「支持」，但若是能夠欺世盜名到「不反感」，也可以達到最後不被大量選民因為「不信任」和「害怕」趙少康和侯友宜，而「防禦性公投」，如同2020年一樣，大量灌票給蔡英文而票投賴清德。
這樣的操作，城府極深，不過也不必太擔心。
歷史不會重演，重演不是鬧劇就是悲劇，複製「跟在阿扁屁股後面」變成「跟在賴清德屁股後面」，最大的問題就在於，馬英九至少是國際法學博士，而侯友宜永遠被人記得，是劉家昌所講的「裡面沒有一根草的草包」，想演也演不好。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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