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Fed利率連3凍激勵美股大漲　研究：拜登民調低迷反成美股最佳助攻

▲相較於美股一片紅通通，美國總統拜登（Joe Biden）近期的民調十分慘綠，不過有研究公司指出，拜登民調低迷反而是美股最佳助攻，總統民調高低與美股表現呈現奇妙的「反指標」關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲相較於美股一片紅通通，美國總統拜登（Joe Biden）近期的民調十分慘綠，不過有研究公司指出，拜登民調低迷反而是美股最佳助攻，總統民調高低與美股表現呈現奇妙的「反指標」關係。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國聯準會（Fed）當地時間13日發表聲明，宣布連續3次維持利率不變，更暗示明年有望數次降息，被外界解讀為轉向放鴿的明確信號，激勵美股道瓊指數大漲500多點，一口氣突破3萬7000點大關。相較於美股一片紅通通，美國總統拜登（Joe Biden）近期的民調則是十分慘綠，不過有研究公司指出，拜登民調低迷反而是美股最佳助攻，總統民調高低與美股表現呈現奇妙的「反指標」關係。

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根據《Business Insider》報導，內德維斯研究（Ned Davis Research,NDR）發表最新報告發現，拜登民調低迷對他來說是項壞消息，但對美股來說卻可能是一個好兆頭。

NDR指出，當蓋洛普民調美國總統的支持度介於35～50％時，美股道瓊指數的平均年報酬表現達到9.9％，而若蓋洛普民調美國總統的支持度上升到50～65％，美股道瓊指數的平均年報酬下降到7.6％，若蓋洛普民調美國總統的支持度飆高到65％之上，美股道瓊指數的平均年報酬會大跌到2.4％。

NDR表示，這個發現令人驚訝，因為外界一般相信總統的支持度越高代表經濟表現越好。不過還有一個重點就是，若蓋洛普民調美國總統的支持度連35％都不到，美股道瓊指數的平均年報酬將會是-12.7％。換句話說，美國總統的支持度越低越能激勵美股上漲，但也不能太低。

目前蓋洛普民調拜登的支持度是37％，處於他個人任期中的最低點，對投資者來說好消息是，拜登還能維持在35％支持度的死亡交叉底線之上。

對於這項研究結果，NDR認為似乎暗示了美股多頭仍有延續的空間，因為拜登的民調顯然難以在短期內迅速上升。至於為何總統民調與股市表現呈現負相關，NDR指出可能是因為，股市上漲時投資者會擔心市場過度樂觀，過度樂觀是市場即將反轉的重要指標，然而，總統支持度低迷某種程度上抵消了市場樂觀情緒，總統人氣低通常意味著大家對經濟不滿，讓投資者相信目前股市上漲並非出於盲目樂觀。

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