Fed利率連3凍激勵美股大漲　研究：拜登民調低迷反成美股最佳助攻

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NDR指出，當蓋洛普民調美國總統的支持度介於35～50％時，美股道瓊指數的平均年報酬表現達到9.9％，而若蓋洛普民調美國總統的支持度上升到50～65％，美股道瓊指數的平均年報酬下降到7.6％，若蓋洛普民調美國總統的支持度飆高到65％之上，美股道瓊指數的平均年報酬會大跌到2.4％。
NDR表示，這個發現令人驚訝，因為外界一般相信總統的支持度越高代表經濟表現越好。不過還有一個重點就是，若蓋洛普民調美國總統的支持度連35％都不到，美股道瓊指數的平均年報酬將會是-12.7％。換句話說，美國總統的支持度越低越能激勵美股上漲，但也不能太低。
目前蓋洛普民調拜登的支持度是37％，處於他個人任期中的最低點，對投資者來說好消息是，拜登還能維持在35％支持度的死亡交叉底線之上。
對於這項研究結果，NDR認為似乎暗示了美股多頭仍有延續的空間，因為拜登的民調顯然難以在短期內迅速上升。至於為何總統民調與股市表現呈現負相關，NDR指出可能是因為，股市上漲時投資者會擔心市場過度樂觀，過度樂觀是市場即將反轉的重要指標，然而，總統支持度低迷某種程度上抵消了市場樂觀情緒，總統人氣低通常意味著大家對經濟不滿，讓投資者相信目前股市上漲並非出於盲目樂觀。