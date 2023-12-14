台灣10大經典國片！《海角七號》《當男人》促姻緣　催淚神片奪冠

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金鰲勛執導《報告班長》由庹宗華、楊慶煌、李興文、柯俊雄等人主演。劇情講述一群剛入伍的新兵，除了要面對新訓中心教育班長孫建國（庹宗華飾）的嚴厲訓練之外，各自在人生中也面臨諸多考驗。本片上映時在台灣戒嚴時期，造成極大轟動，成為台灣第一部軍教電影，並開啟長達13年的「軍教片」熱潮。
TOP 9 總鋪師 (2013)
陳玉勳執導《總舖師》由夏于喬、林美秀、楊祐寧領銜主演。劇情講述「辦桌文化」式微，南部總鋪師蒼蠅師（柯一正飾）想將拿手菜傳承給獨生女詹小婉（夏于喬），無奈女兒只想當明星。詹小婉在多次試鏡未果，因替男友作保負債而回到老家台南，因緣際會接下辦桌生意，開創人生新篇章。本片在父親節檔期上映，帶動闔家觀賞氣氛，糯米糰演唱主題曲〈三八阿花吹喇叭〉也紅極一時。
TOP 8 賽德克·巴萊 (2011)
魏德聖執導《賽德克·巴萊》改編自邱若龍漫畫《霧社事件》，由原住民素人演員游大慶、林慶台分別飾演主角「莫那·魯道」青年與中年時期，演員馬志翔扮演敵對頭目「鐵木·瓦力斯」。故事聚焦在1930年，莫那·魯道帶領賽德克族人反抗日本長期壓迫原住民，而引發的歷史「霧社事件」。本片拿下第48屆金馬獎最佳劇情片、男配角共6獎項，在國內外大放異彩。
TOP 7 當男人戀愛時 (2021)
殷振豪執導《當男人戀愛時》改編自2014年韓國電影《不標準情人》，由邱澤、許瑋甯、蔡振南、鍾欣凌領銜主演。劇情講述在農會工作的浩婷（許瑋甯飾）因照顧生病父親欠債，蔡姐（鍾欣凌飾）指派阿成（邱澤飾）收取在醫院的債務，他卻一見鍾情準備替父親洗澡的浩婷。後來浩婷答應與阿成簽「塗鴉合約」用約會抵債，兩人開啟一段奇妙緣分。邱澤、許瑋甯不僅在片中相戀，現實中也因此在2021年底時結為連理。
TOP 6 海角七號 (2008)
魏德聖執導《海角七號》由范逸臣、田中千繪主演。劇情講述飯店邀請日本歌手中孝介來表演，急需當地樂團暖場演出，日本公關友子（田中千繪飾）與返鄉當郵差的失意樂團主唱阿嘉（范逸臣飾）因而相識，兩人從仇視到相愛的過程中，更意外揭露7封60年前日治時代「被遺忘的情書」。在國片市場低迷時期，本片卻斥資新台幣5千萬元拍攝，以口碑相傳創造高人氣，總票房超過新台幣5.3億元，為台灣電影史上最賣座國產電影；范逸臣、田中千繪也因戲相戀，愛情長跑7年。
TOP 5 我的少女時代 (2015)
陳玉珊執導《我的少女時代》由宋芸樺、王大陸、李玉璽、簡廷芮領銜主演。劇情講述高中生林真心（宋芸樺飾）暗戀校草歐陽非凡（李玉璽飾），並與暗戀校花陶敏敏（簡廷芮飾）的校園霸王徐太宇（王大陸飾）組成「失戀陣線聯盟」，要拆散歐陽和陶敏敏以成全各自的戀情。校園浪漫愛情故事引起熱議，創下全台票房新台幣4.1億元佳績。
TOP 4 關於我和鬼變成家人的那件事 (2023)
程偉豪執導《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢、林柏宏、王淨主演。劇情描述：恐同又怕鬼的直男警察吳明翰（許光漢飾）誤撿紅包，與和男友論及婚嫁、卻因一場意外冤死的毛毛（林柏宏飾）冥婚，兩人被迫結為連理、攜手辦案，在找尋真相的過程中，譜出一段有笑有淚的人鬼情誼。本片大膽探討同婚議題，上映9日票房即突破新台幣1億元，成為2023年最快破億的國片，也代表台灣角逐奧斯卡「最佳國際影片獎」。
TOP 3 那些年，我們一起追的女孩 (2011)
九把刀執導《那些年，我們一起追的女孩》改編自導演半自傳同名小說，由柯震東、陳妍希主演。劇情描述：調皮高中生柯景騰（柯震東飾）暗戀資優生沈佳宜（陳妍希飾），替女生背鍋沒帶英文課本遭體罰，兩人因而開啟「課後輔導」時光感情增溫；長大後經歷多次擦身而過，最終仍無緣成為戀人。本片成功勾起觀眾校園回憶，除柯震東成功拿下金馬新人獎，更創下全台票房新台幣4.25億元成績。
TOP 2 孤味 (2020)
許承傑執導《孤味》改編自他阿嬤的真實故事，由陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等人主演。劇情描述：林秀英（陳淑芳飾）是台南赫赫有名的餐廳老闆，在丈夫（龍劭華飾）拋妻棄子離家後，便靠著賣蝦捲，獨自撫養3個女兒長大成人，不僅把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，3個女兒更是成就非凡。真摯動人的家庭故事，帶出複雜的情感糾葛；陳淑芳出道63年，以本片拿下金馬獎影后獲眾人喝采。
TOP 1 魯冰花 (1989)
楊立國執導《魯冰花》改編自鍾肇政同名小說，由于寒、林義雄、黃坤玄、李淑楨、陳維欣及陳松勇主演。以1960年代初台灣農村為背景，劇情描述：從都市外調到鄉下的美術老師郭雲天（于寒飾），發現學生古阿明（黃坤玄飾）是個繪畫天才，卻在極力栽培他的過程中受到其他老師打壓，憤而離開學校；老師將古阿明的茶蟲畫作投稿，獲得世界兒童繪畫比賽的金牌首獎，無奈回鄉時古阿明已經因病離世。本片感人肺腑的深刻劇情、加上易於傳唱的主題曲，被譽為時代經典「催淚神片」。
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