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NBA／字母哥砍生涯新高64分　公鹿、溜馬賽後「搶球」各說各話

▲Giannis Antetokounmpo砍下64分寫下生涯新高，賽後比賽用球卻一度被溜馬隊拿走。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo砍下64分寫下生涯新高，賽後比賽用球卻一度被溜馬隊拿走。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

密爾瓦基公鹿球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo今（14）日在對上印第安納溜馬隊的比賽中，全場28投20中，獲得32次罰球、命中24球，攻下64分14籃板，創下生涯新高，同時也是本季首位拿下超過60分的球員。賽後他想保留用球，但卻發現球在溜馬隊手中，最終公鹿出動保安才將球搶回來。

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根據知名記者Chris Haynes報道，溜馬隊成員賽後表示，拿走用球是為了送給得到生涯常規賽首分的新秀Oscar Tshiebwe。該隊總教練Rick Carlisle還透露，球隊總經理Chad Buchanan在混亂中被一名公鹿球員肘擊， 肋骨附近有瘀青的情況。雙方為了這顆球，鬧得不是很愉快。

Tshiebwe今天通過罰球得到1分，他在季中錦標賽決賽對上洛杉磯湖人隊的比賽中有得到1分，但季中錦標賽的決賽不能算是例行賽，因此不計入其生涯正式得分之中。

Antetokounmpo賽後透過公鹿保安從溜馬那裏拿回了比賽用球，但他表示自己甚至不知道這顆是不是真正的比賽用球，「它感覺起來像是全新的，我今天打了約35分鐘，所以我知道那感覺。」

字母哥還說，自己在2021年總冠軍賽G6砍下50分，結果他也沒有該場比賽的用球，直言自己從未見過這種事情，也不知道怎麼去評論這些。

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