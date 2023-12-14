台灣麥當勞12/20起又漲價！8項主餐變貴、漲2.9%　大薯漲至66元

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麥當勞也聽到粉絲們的呼喚，「1+1星級點」89元組合調整部分品項，且價格自89元調至69元。消費者喜愛的4塊麥克鷄塊調降3元，今年深獲好評的「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」，將自12月20日起正式列入菜單。
📍12月20日起麥當勞菜單價格調整一次看
🟡超值全餐：主餐單點價格調升8項，其餘7項維持不變
主餐：麥克鷄塊（6/10塊）、雙層牛肉吉事堡、極選系列調升2-5元；其餘麥脆鷄腿（2塊）、大麥克、勁辣鷄腿堡等7項主餐價格維持不變。
配餐：經典配餐（中薯+ $38 冷/熱飲）價格維持不變，其餘配餐價格調升3-6元。
🟡早餐：主餐價格維持不變，配餐調升2元
🟡點心飲料類：4塊麥克鷄塊調降，部分點心、飲料調升點心類： 4塊麥克鷄塊調降3元；大薯、麥脆鷄腿（1塊）、OREO冰炫風等9項點心，單點價格調升1-6元。其餘中薯、蛋捲冰淇淋等11項點心單點價格維持不變。
🟡飲料類：冰無糖茶飲、蜂蜜系列飲品等6項飲料，單點價格調升1-6元。
因應「麥脆鷄腿（1塊）」價格調升，含「麥脆鷄腿」品項之分享盒餐點售價將同步調整。
🟡1+1星級點：89元菜單微調，價格調整至69元。指定明星商品：新增麥香魚，移除麥脆鷄腿。
飲料：原搭配中杯飲品（$38），調整為小杯飲品（$33/$35），並新增熱紅茶、移除經典美式咖啡。
🟡菜單調整：上市5項，停止販售1項
主餐類：新增帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚鷄腿堡、四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡；停止販售BLT辣脆鷄腿堡。