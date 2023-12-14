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東方神起2024年2月來台開唱票價公開！花3800元就能看到允浩昌珉

▲東方神起（TVXQ!）允浩、昌珉（左）相隔4年，確定明年2月訪台開唱。（圖／翻攝東方神起臉書）
▲東方神起（TVXQ!）允浩、昌珉（左）相隔4年，確定明年2月訪台開唱。（圖／翻攝東方神起臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓國「二代天團」東方神起（TVXQ!）由「瑜鹵允浩」和「最強昌珉」組成，2人今年迎來出道20週年，為了紀念意義滿滿的日子，他們即將在12月26日發行第9張正規專輯《20&2》，同時宣布展開「2024 TVXQ! CONCERT [20&2]」亞洲巡迴演唱會，確定2024年2月24日到林口體育館開唱，主辦單位今（14）日公開票價、購票訊息，門票於12月23日上午11點在拓元售票系統正式開賣。

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▲東方神起2024年2月24日到訪林口體育館開唱。（圖／遠雄創藝提供）
▲東方神起2024年2月24日到林口體育館開唱。（圖／遠雄創藝提供）
東方神起叱吒歌壇20年，他們身為實力天花板的男團，始終引領著KPOP潮流，擁有卓越的歌唱實力、精湛的舞蹈底子，以及凍齡的「雕刻美男」外貌，成為新人偶像的楷模。為慶祝東方神起出道20週年，他們即將推出全新專輯《20&2》，意味著出道20年所累積的歲月，並以此為起點再次出發。

東方神起台北演唱會的歌單將精選出道20年以來的精華，從出道曲〈Hug〉、〈Rising Sun〉到後來的〈MIROTIC〉、〈Keep Your Head Down〉、〈Purple Line〉等歷屆熱門歌曲全部出動，每一首都是東方神起音樂歷程的重要里程碑，2人保證屆時會獻上一場難以忘懷的音樂盛宴。

「2024 TVXQ! CONCERT [20&2] IN TAIPEI」於2024年2月24日晚上6點在林口體育館登場，票價分為6800元、6200元、5800元、 5200元、4800元、3800元，凡購買票價6800元者，皆可觀看彩排（soundcheck），門票12月22日上午11點至下午3點於Cassiopeia官方會員（GL）搶先預購，12月23日上午11點於拓元售票系統正式啟售。

▲東方神起台灣演唱會票價圖。（圖／遠雄創藝提供）
▲東方神起台灣演唱會票價圖。（圖／遠雄創藝提供）
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