週末出門要小心！全台「斷崖式降溫」最低12度 降雨熱區一次看
週末有安排外出活動的民眾注意了！中央氣象署表示，由於受到大陸冷氣團影響，週六至下週日（12月16日至12月17日）氣溫驟降，和今明兩天（12月14日至12月15日）的溫度差距來到攝氏10度左右，尤其下週日清晨，北台灣低溫下探12度，是最冷的時段，此外週末水氣也將增多，桃園以北、東半部將有較長時間的降雨，出遊的雨備方案必須要好好安排。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署預報員李孟軒表示，今明兩天東北季風減弱，整體天氣較為穩定，白天高溫各地可達攝氏26至30度，早晚低溫落在攝氏18至21度，感受較為溫暖，僅東部有零星降雨出現，不過明晚開始有鋒面通過，後續冷空氣銜接南下，北部、東半部將率先出現降雨，桃園以北、東北部降雨時間最長，雨勢會持續至下週日。
氣溫部分，週六清晨開始就會感受到明顯降溫，後續一整天都是降溫的過程，北台灣到了週六晚間僅剩攝氏14度，下週日是本波冷氣團最強的時段，清晨北台灣攝氏12至14度、其它地區也只有攝氏14至17度，局部空曠低區氣溫會更低，白天深溫也不明顯，北部攝氏15度、花東攝氏20度左右、中南部攝氏20至22度。
下週一白天到下週二早上有短暫回溫的空檔，但下週二上午，北方再度有鋒面通過，隨後更強的冷空氣南下，預期北部下週二到下週三上半天都濕冷，低溫降至攝氏12至14度，下週三下半天水氣減少變為較乾冷，早晚低溫再降至攝氏11至12度，這波強冷空氣約影響至下週四深夜到下週五清晨，期間西半部空曠地區低溫也可降至攝氏10度或以下，民眾務必要有保暖的準備。