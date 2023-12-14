獨／超商開賣「130萬遊艇」秒售出！神秘買家身份曝：非營業用途
超商販售品項眾多，萊爾富今年7月首度跨界科建鋁船，開賣130萬元起客製化遊艇，門市使用機台即可完成下單預購，還包含遊艇專用拖車、遊艇船牌申請、遊艇保險、安全配備等，據悉，遊艇開賣時不到一星期售出，購買者為居住在台中的個人戶，而非營業商家，購入遊艇目的為娛樂休閒，萊爾富也接續話題商品，再推出百萬等級的露營車，希望吸引不同客群走入超商，帶動來客率。
記者鍾怡婷/綜合報導
萊爾富2023年7月底推出「130萬元起遊艇」預購，刷新萊爾富預購商品史上最高金額，民眾只要到萊爾富機台預約，完成相關資料填寫後，列印2000元的繳費單付款，後續會由廠商派專人聯繫後續簽約、付款、訓練與交船等服務，快速實現遊艇夢。
據悉，百萬遊艇有約10幾位顧客到門市詢問，並且在開賣一個星期內，就有一名來自台中的約45歲左右的中年男性顧客下單購買，本身就是遊艇的愛好玩家，購入遊艇後是為了休閒娛樂，而非營業用途。
萊爾富延續百萬話題商品預購，今起再攜手歐洲露營車市場領先品牌Adria Mobil在亞洲地區的ADRIA Taiwan總代理日商得路特林谷（股）台灣分公司跨界合作，於《祥龍瑞氣》年菜預購專刊祭出超商獨家的「豪華露營車」預購新服務。
AVIVA 360DK露營車專案優惠價只要99.8萬元（含稅），再贈送價值16.5萬元的配備，包含冷氣、AL-KO 3004四向拖曳穩定連結器等，消費者至門市機台進行預購，持3萬元的訂金與列印的繳費單至超商櫃台付款，後續將由指定廠商派專人聯繫後續簽約、付款與交車。
超商業者表示，百萬預購商品對於超商收入沒有明顯增長，但會創造話題，吸引更多不同的客群走進萊爾富、帶動來客率。目前萊爾富全台店數1600家，明年（2024年）預計再展店150元，目標三年後突破2000家。
此外，全家年菜即起年菜預購開跑，主打「米其林名店」、「網紅藝人聯名」及「植感蔬食」三大特色，年菜組合5道菜最低只要1999元入手，1/30前使用FamiPort下單指定預購商品任選2件享95折優惠。