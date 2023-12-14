周杰倫好友彈頭下海了！激拍愛情動作片 喊「不要爽一時痛一生」
「南拳媽媽」彈頭與周杰倫是好友，他的首張個人專輯《時光女伶》已經推出，專輯前導歌曲〈愛你一夜〉MV中，彈頭親自演出「愛情動作片」，畫面激情四射，他開心分享創作這首歌的初衷，希望年輕人要愛惜自己，「不要爽一時、痛一生」，〈愛你一夜〉唱出絕大多數人使用交友軟體的動機，彈頭對於交友軟體合作邀約樂見其成。
記者吳雨婕／綜合報導
彈頭透露：「小時候不懂事，身邊很多朋友，都是走『愛你一夜』路線。但對於每段感情都細細呵護，在前女友們心中都有留下好回憶、好口碑，2008年結婚時，老婆皮皮親自邀請前女友們一共27人，一起參加婚禮。」
這首〈愛你一夜〉，彈頭有GET到時下現代人寂寞孤獨需要有發洩的出口，因此MV率先推出激情四射版。彈頭幽默表示：「怕歌迷朋友看了都不想上班，畫面太過刺激受不了，上班時間荒廢工作進度，找對象愛妳一夜……避免精力四射，造成交通阻塞，於是公司會再推出〈愛你一夜〉溫馨版，才不會影響經濟發展和社會的競爭力。」
記者問及彈頭的恩師周杰倫婚姻甜蜜幸福，反觀彈頭感情空白，是否會羨慕？彈頭回應：「周杰倫是傳奇，我只會尊敬傳奇，他美滿幸福理所當然。我雖然情感坎坷，但卻是自己要面對的課題！周杰倫是用來尊敬的，我呢？只是根稻，最多有聞到稻香而已。」
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