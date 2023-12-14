台海若開戰北京存在致命弱點！路透：印度洋或成中國的阿基里斯腱

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熟悉西方與亞洲國家相關討論的4名駐外武官和8名分析家表示，這個長期存在的弱點給了中國的對手一些升級的選項，像是對於中國船隻進行騷擾、攔截或是封鎖。在一場像俄烏戰爭這樣的持久戰之中，這可能會對中國帶來嚴重打擊。由於話題的敏感性，這些駐外武官與分析家均不願具名。
自2013年上台以來，習近平一直強調現代化軍隊的重要性，要求解放軍能夠在全球範圍內投射力量，並確保中國重要貿易路線的安全。今年前11個月，中國平均每天進口1127萬桶原油，年增率12.1％。根據五角大廈估計，中國約有62％的石油和17％的天然氣進口經過麻六甲海峽和南海，這些都是印度洋的重要門戶。五角大廈的報告明確指出，中國在印度洋仍然「幾乎沒有投射力量的能力」，這與美軍在印度洋的活躍形成鮮明對比。
中國正在努力實現能源供應多元化，俄烏戰爭之後，擴大自俄羅斯進口了更多廉價的石油。解放軍退役上校、北京清華大學安全研究員周波表示，關於印度洋是否會成為中國致命弱點的討論，都是基於假設性的情境，但如果中國真的與西方國家發生衝突，規模和地點將「幾乎無法控制」，也會是一場涉及許多國家的重大戰爭。
分析人士認為，中國對印度洋航線遭封鎖的忌憚，可能會阻止他們選擇武力犯台，雖然最終的決定仍將取決於習近平的一念之間，但至少，台灣的盟友們可以藉封鎖印度洋來提高中國入侵台灣的成本。中國外交部並未就《路透社》的這篇分析報導作出回應。