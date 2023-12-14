教育部今頒技職之光！城市科大楊成業奪近20國際發明展獎

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劉孟奇致詞時表示，透過技職教育的力量，讓師生們在專業領域習得一技之長，在實現自我達成卓越且精進才華的過程中，進一步跨領域學習，精進知能，引導學生選擇適合他們的出路，讓更多青年成為適應時代變化的整合性人才，是如今社會所需要，也是政府鼓舞的方向。
台北城市科技大學電腦與通訊工程系學生楊成業斬獲近20個國際發明展獎項，包括以「人工智慧分類垃圾桶」奪得瑞士日內瓦國際發明展金牌、韓國首爾國際發明展金牌，具物聯網功能之區域病媒蚊監測系統獲克羅埃西亞國際發明展金牌等，獲選為技職傑出獎的發明達人。
他今天受訪時提到，自己在高職進行專題製作時，對發明開始產生興趣，後來決定跟隨指導教師蔡耀斌到城市科大就讀，並就此踏入發明之路，大一到大四共獲得近20個國際發明展獎項，其中部分發明作品已申請專利。
楊成業表示，自己投入發明後，會關心日常周遭的小細節，由此成為發明起源，也會吸收不同知識、保持好奇心和求知欲，並不斷測試與實驗。
他以「人工智慧分類垃圾桶」為例，當初是看到學校餐廳垃圾桶分類紊亂，便設計出一個機械手臂，只要把垃圾放上去，即可透過AI進行影像辨識，把垃圾放到正確的回收桶中，不只改善環境、協助清潔人員處理更有效率，也能落實分類，但為提升辨識正確率，光是軟體設計和測試就花了好幾個月，最後才完成作品。
其他獲獎學生還包括，嶺東科大視覺傳達設計系學生陳羿伶、何欣蓉、陳虹潔、陳品羚以「診衣所 Laundry Clinic」，將各類衣物材質及污損狀況的清洗步驟轉化成直覺的公式，製成不同類「洗衣盒」呈現，讓大眾輕鬆洗衣還能惜衣，獲得2022年德國紅點設計獎出版與印刷物類的最佳獎，並獲得全球唯一的新銳設計獎殊榮。
東吳工家學生黃姝琳則是在技高畢業就取得5張以及技術士證照，除了本科商業管理群外，還包括餐飲類，她也分享「殺魚」過程讓她印象深刻。
另外，第10屆國際展能節職業技能競賽台灣共獲得8金、9銀、3銅，其中由國立雲林科技大學的張承瑨榮獲CAD機械設計製圖金牌，以及來自國立虎尾科技大學吳承樺榮獲工業電子金牌。他們努力克服障礙，花費比別人更多的心血紮實訓練，日以繼夜地練習再練習，才能達到如此高超的技術成就。