熱狗被抓包開趴嗨到天亮！揪50辣妹碰撞 「頑童」的他也在
MC HotDog熱狗下周即將登上小巨蛋，他公開的新歌MV〈約翰屈伏塔〉，是熱狗向名導昆汀塔倫提諾的經典電影《黑色追緝令》致敬。MV邀來大淵、小胖演出，在裡頭呈現派對狂歡胡鬧的感覺，熱狗還與50位辣妹舞者一起拍攝，瘋狂行為全公開。
記者吳雨婕／綜合報導
〈約翰屈伏塔〉靈感來自於電影《黑色追緝令》的經典橋段，主角約翰屈伏塔與鄔瑪舒曼兩人在餐館中隨性跳舞的片段，熱狗說：「電影中兩個人在跳很奇怪的舞蹈，可是很帥！我覺得那個畫面一直深深地烙印在我腦海裡面。」因此透過這種氛圍，熱狗創作了這首歌曲，寫出人們出門派對玩耍時的各種胡鬧，在疫情之後的縱情解放，熱狗以復古的編曲表現出派對的歡快氣氛，向經典致敬。
為了搭配〈約翰屈伏塔〉的「ㄎㄧㄤ」感，MV也採用相當詼諧的敘事，邀來饒舌團體「頑童」的大淵，以及「無局少年」的小胖驚喜演出，兩人在MV中偷偷摸摸地襲擊熱狗，藉由控制熱狗潛入派對狂歡，與一大群正妹舞者派對到天亮。這支MV為了呈現胡鬧的感覺，全片有多個鏡頭都在拍攝酒局派對的瘋狂行為，還邀來近50名性感辣妹舞者參與拍攝，現場如同最瘋狂的慶典，性感舞者成群結隊地跳舞狂歡。
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