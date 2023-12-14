跨年看台北101！信義區這些高樓餐廳還有座位　兩家飯店推跨年趴

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除了高樓層主題餐廳，部分餐飲櫃位：微風松高TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山-UMAMI金色三麥、貳樓等餐廳也在12月31日推出跨年歡聚套餐，用餐結束後即可至戶外享受與朋友一起倒數的幸福時光。
另外12月21日-12月31日只要在微風廣場、微風信義、微風南山、微風南京、微風松高、微風台北車站，憑微風積點禮遇會員於餐飲櫃位當日單筆消費達3,000元以上，還有贈獨家限量好禮乙份。
微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山為營造出歡樂的氛圍，館內外紛紛利用小巧可愛的耶誕元素妝點，打造出童話城堡並結合歐式彩繪玻璃，微風南山大門口每日17:00-21:00還會有滿天泡泡紛飛，每一處都像是被施了魔法般閃耀動人，微風廣場打造成千顆燈飾如滿天星斗在平安夜空放射著燦爛光輝，勾勒出夢幻國度，可愛又應景的聖誕裝置，將是年度必拍。
另外，101周邊飯店也推出跨年派對，像是台北寒舍艾美就有「炫采魅夜」跨年派對，於QUUBE推出，每位3,880元+10%，能享有精選酒精飲品無限暢飲、小食一份。若是當晚享用飯店內的探索廚房晚餐的客人，獨享超值價每位800元加購「101煙火券」一張，購買四張加碼再送一張。另外台北君悅酒店也有兩場跨年派對，其中凱寓的跨年入場已額滿，君寓一派對門票的預訂也將全滿。
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