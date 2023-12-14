最強農場不是南投清境！「冠軍187萬人造訪」　台灣人改玩這裡

跨年看台北101！信義區這些高樓餐廳還有座位　兩家飯店推跨年趴

▲微風信義、微風南山的高樓層餐廳，12月開放預約跨年訂位以來，還有多家餐廳目前都還有位子，像是微風南山-SAFFRON 46。（圖／微風集團提供）
▲微風信義、微風南山的高樓層餐廳，12月開放預約跨年訂位以來，還有多家餐廳目前都還有位子，像是微風南山-SAFFRON 46。（圖／微風集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接2024年的到來，每年12月31日的信義區多家高樓餐廳因為絕佳視野，且近距離能看見台北101，往年總一位難求，尤其是微風信義、微風南山高樓層餐廳。12月開放預約跨年訂位，其中微風信義饗饗訂位已經全滿外，還有多家餐廳目前都還有位子，想搶訂手腳得快。另外，周邊飯店包含台北君悅酒店、台北寒舍艾美，也都有舉辦跨年派對。

我是廣告 請繼續往下閱讀
微風集團表示，微風信義、微風南山的多家高樓層餐廳中，包含MORTON’S、麻辣45、 SEA TO SKY；微風南山SAFFRON46、Smith&Wollensky、和牛47、THE UKAI TAIPEI、MiraWan、Ce La Vi高樓層餐廳一周內訂位接達8～9成，因為炙手可熱，聖誕、跨年的信義區餐廳一位難求，所剩無幾的座位，要搶要快。

▲信義區多家餐廳看得到台北101，跨年日往往一席難求，像是微風信義的SEA TO SKY 推出璀璨新年套餐，目前尚有部分座位。（圖／微風集團提供）
▲信義區多家餐廳看得到台北101，跨年日往往一席難求，像是微風信義的SEA TO SKY 推出璀璨新年套餐，目前尚有部分座位。（圖／微風集團提供）
除了高樓層主題餐廳，部分餐飲櫃位：微風松高TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山-UMAMI金色三麥、貳樓等餐廳也在12月31日推出跨年歡聚套餐，用餐結束後即可至戶外享受與朋友一起倒數的幸福時光。

另外12月21日-12月31日只要在微風廣場、微風信義、微風南山、微風南京、微風松高、微風台北車站，憑微風積點禮遇會員於餐飲櫃位當日單筆消費達3,000元以上，還有贈獨家限量好禮乙份。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山為營造出歡樂的氛圍，館內外紛紛利用小巧可愛的耶誕元素妝點，打造出童話城堡並結合歐式彩繪玻璃，微風南山大門口每日17:00-21:00還會有滿天泡泡紛飛，每一處都像是被施了魔法般閃耀動人，微風廣場打造成千顆燈飾如滿天星斗在平安夜空放射著燦爛光輝，勾勒出夢幻國度，可愛又應景的聖誕裝置，將是年度必拍。

另外，101周邊飯店也推出跨年派對，像是台北寒舍艾美就有「炫采魅夜」跨年派對，於QUUBE推出，每位3,880元+10%，能享有精選酒精飲品無限暢飲、小食一份。若是當晚享用飯店內的探索廚房晚餐的客人，獨享超值價每位800元加購「101煙火券」一張，購買四張加碼再送一張。另外台北君悅酒店也有兩場跨年派對，其中凱寓的跨年入場已額滿，君寓一派對門票的預訂也將全滿。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲台北寒舍艾美酒店推出「炫采魅夜」跨年派對與住房專案，更首度推出高空頂樓101煙火券，12月31日當日享用探索廚房晚餐者，能以特價800元購買，另外還有買4張加碼多送1張優惠。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）
▲台北寒舍艾美酒店推出「炫采魅夜」跨年派對與住房專案，更首度推出高空頂樓101煙火券，12月31日當日享用探索廚房晚餐者，能以特價800元購買，另外還有買4張加碼多送1張優惠。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

影／101跨年煙火搶先看！首採日本彩色煙火　長達300秒、1萬6千發

全台最熱門聖誕景點排行！101僅第五名　冠軍被說「當地人惡夢」

101煙火搖滾區！周邊飯店推跨年派對　最低僅800元起享酒款暢飲

聖誕2023／米其林名廚餐廳推大餐　「看得到101」跨年派對早鳥9折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞