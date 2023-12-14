台灣冬天不冷還遲到！氣象署曬「2圖」證實：冷氣團、寒流都變少
台灣的冬天越來越晚報到了？中央氣象署證實，以近年來的觀測發現，冷氣團的確有逐漸晚到的趨勢，與20世紀50年代至80年代期間相比，近幾年台灣受到冷氣團影響的時間平均晚了至少2週以上，此外，台灣冬天極端偏冷的「寒流日數」，隨著年份的增加，也有略微減少的趨勢，強烈大陸冷氣團及大陸冷氣團的影響日數也有逐漸減少趨勢。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署表示，在1950年至1980年期間，偶爾10月就有機會受到冷氣團的影響，而近年來，冷氣團有逐漸晚到的趨勢，與前述時期相比，受到影響的時間平均遲了至少有 2 週以上，說明台灣變冷的時間點確實有越來越晚的狀況，今（2023）年入秋至今，台北站日最低溫已在11月17、18日陸續低於攝氏14度和攝氏12度以下，發生日期則大致上接近氣候平均狀態。
📍台灣冷空氣影響時間觀測
🟡大陸冷氣團（台北≦攝氏14度）：1951至2023年期間，台灣受其影響時間平均落在11月9日至12月12日，最早受影響的時間是發生在 1957年10月8日，最晚則是1995年1月4日。
🟡強烈大陸冷氣團（台北≦攝氏12度）：1951至2023年期間，台灣受其影響時間平均落在11月22日至12月26日，最早抵達日期是1968 年10月25日，最晚則是2001年1月15日。
🟡寒流（台北≦攝氏10度）：1951至2023年期間，台灣受其影響時間平均落在12月4日至1月20日，最早抵達日期是1968 年10月26日，最晚則是1991年2月21日。
氣象署也分享，過去74年來，寒流日數最多的年份為1963 年，共計影響54天，其中有47天集中發生在12月至2月的冬天最冷時段。最少則為2019年，整個冬天都沒有寒流低溫事件發生。而1950至2023年長期平均下來，台灣冬季發生寒流的天數約為14天。但以近30年的氣候基期（1991至2020 年）平均來看，台灣冬季發生寒流的日數剩下8天。可見近期臺灣寒流日數的確也有較為減少。