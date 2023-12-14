片山和之偕愛妻出席就任酒會　全中文致詞指日本歡迎台入CPTPP　

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片山和之全程以中文致詞，更在開頭時用台語「大家好」問候。片山表示，他在日本外務省服務40餘年，曾赴美國、中國大陸、比利時、馬來西亞、秘魯等地工作，很高興此次能派駐臺灣，期盼日後能夠更深入且廣泛地認識及了解臺灣社會。
片山和之指出，他於1986至1987年在美國攻讀碩士學位期間，在傅高義教授指導下，碩士論文決定撰寫有關臺灣民進黨成立及臺灣民主化等議題。而歷經30多年後，臺灣將在明年1月13日舉行第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，他非常榮幸親眼見證臺灣民主化的進展。
片山和之強調，臺灣與日本是非常重要的夥伴，共享自由、民主、人權與法治等共同價值；另外，台灣人保留日本時代非常多化遺產，日本的傳統跟流行也被廣泛接受，台北街頭也有很多日語，顯示已經融入人們生活中。雖然台灣本來就有眾多人口學習日語、高中生、國中生學習日語的人口也提升，在任期內希望再提升年輕人學習日語的意願，希望能夠提升知日派人口的發展。
片山和之也提到，台灣與日本都已經逐漸走出新冠肺炎疫情的影響，台灣的經濟逐漸恢復穩定，更在半島體領域有不可或缺的重要性；他說，台灣是日本重要的經濟夥伴，日本政府也歡迎申請台灣加入CPTPP，在這方面要繼續努力合作。
在任期間，片山和之說，希望增加更多日本公司來台、保護在台灣旅遊、定居的人民，以及走出台北，更深入了解台灣社會，為未來的台日關係的將來付出更多努力；最後他則用台語說「多謝」結束致詞。
台灣日本關係協會會長蘇嘉全說，片山和之擁有相當豐富的國際經驗，絕對能夠支持台灣，並要請片山和之幫台灣爭取更多的日本旅客、日本粉絲，更讚片山和之夫人片山優香里美麗氣質；蘇嘉全也提到，加入CPTPP是全台灣人民的期待，以及希望能夠加強台日共同防衛，期待雙方的交流更上層樓。
蘇嘉全也引用「霍爾的移動城堡」的名言世界這麼大，人生這麼長，總會有這麼一個人，讓你想要溫柔地對待」，希望片山和之除了溫柔地對待日本，也能溫柔地對待台灣。