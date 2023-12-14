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片山和之偕愛妻出席就任酒會　全中文致詞指日本歡迎台入CPTPP　

▲日本駐台代表片山和之致詞。（圖／記者邱新博攝，2023.12.14）
▲日本駐台代表片山和之致詞。（圖／記者邱新博攝，2023.12.14）

記者邱新博／台北報導

日本台灣交流協會於今（14）日舉行新任駐台代表片山和之就任酒會，片山和之致詞時表示，在台灣希望更認識台灣社會、保護日本在台灣的人民，增加更多的經濟合作往來；片山和之也說，日本政府歡迎台灣參加CPTPP，在這個方面，雙方要繼續努力合作。

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片山和之的就任酒會在大倉久和飯店舉行，台灣各界政要都派代表出席，包含行政院副院長鄭文燦、外交部次長陳立國、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、法務部長蔡清祥、監察院副院長李鴻鈞、民進黨總統參選人賴清德競總決策委員會召集人邱義仁、國民黨國際部主任黃介正、民眾黨秘書長周台竹等人，片山和之與夫人片山優香里也在酒會場地門口嘉賓的到來並握手寒暄，這也是讓以愛妻聞名的片山和之首次公開與夫人同框亮相。

片山和之全程以中文致詞，更在開頭時用台語「大家好」問候。片山表示，他在日本外務省服務40餘年，曾赴美國、中國大陸、比利時、馬來西亞、秘魯等地工作，很高興此次能派駐臺灣，期盼日後能夠更深入且廣泛地認識及了解臺灣社會。

片山和之指出，他於1986至1987年在美國攻讀碩士學位期間，在傅高義教授指導下，碩士論文決定撰寫有關臺灣民進黨成立及臺灣民主化等議題。而歷經30多年後，臺灣將在明年1月13日舉行第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，他非常榮幸親眼見證臺灣民主化的進展。

片山和之強調，臺灣與日本是非常重要的夥伴，共享自由、民主、人權與法治等共同價值；另外，台灣人保留日本時代非常多化遺產，日本的傳統跟流行也被廣泛接受，台北街頭也有很多日語，顯示已經融入人們生活中。雖然台灣本來就有眾多人口學習日語、高中生、國中生學習日語的人口也提升，在任期內希望再提升年輕人學習日語的意願，希望能夠提升知日派人口的發展。

片山和之也提到，台灣與日本都已經逐漸走出新冠肺炎疫情的影響，台灣的經濟逐漸恢復穩定，更在半島體領域有不可或缺的重要性；他說，台灣是日本重要的經濟夥伴，日本政府也歡迎申請台灣加入CPTPP，在這方面要繼續努力合作。

在任期間，片山和之說，希望增加更多日本公司來台、保護在台灣旅遊、定居的人民，以及走出台北，更深入了解台灣社會，為未來的台日關係的將來付出更多努力；最後他則用台語說「多謝」結束致詞。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全說，片山和之擁有相當豐富的國際經驗，絕對能夠支持台灣，並要請片山和之幫台灣爭取更多的日本旅客、日本粉絲，更讚片山和之夫人片山優香里美麗氣質；蘇嘉全也提到，加入CPTPP是全台灣人民的期待，以及希望能夠加強台日共同防衛，期待雙方的交流更上層樓。

蘇嘉全也引用「霍爾的移動城堡」的名言世界這麼大，人生這麼長，總會有這麼一個人，讓你想要溫柔地對待」，希望片山和之除了溫柔地對待日本，也能溫柔地對待台灣。

▲片山和之與夫人與國民黨國際部主任黃介正寒暄。（圖／記者邱新博攝，2023.12.14）
▲片山和之與夫人與國民黨國際部主任黃介正寒暄。（圖／記者邱新博攝，2023.12.14）
▲行政院長鄭文燦領全場舉杯致意。（圖／記者邱新博攝，2023.12.14）
▲行政院長鄭文燦領全場舉杯致意。（圖／記者邱新博攝，2023.12.14）

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