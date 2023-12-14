賴清德遭控昔暗助議長賄選 綠委：手法拙劣、侯友宜確定要上車？
民進黨總統候選人賴清德前親信王敏行指控，賴在2010年就曾暗助首屆議長賄選，國民黨總統候選人侯友宜質疑，賴到底是真不知道、假不知還是都當作不知道？民進黨立委林俊憲今（14）日質疑，一個推動議長選舉透明化的人會跟賄選有關？距離10幾年為何偏偏挑選前30天講，認為操作手法實在太拙劣，這種來路不明的「幽靈公車」，「侯友宜確定要上車？」
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，王敏行跳出來指控10幾年前的議長選舉涉賄，甚至還影射賴清德知情。他最大的疑問是，現在已經2023年，10幾年過去，為何現在才出來，偏偏挑在選前30天講？操作手法實在太拙劣。這種來路不明的「幽靈公車」，「侯友宜確定要上車？」
林俊憲表示，議長選舉向來都是檢調關注的重點，如果有問題，早就已經立案調查，而且現在法規要求正副議長選舉須記名投票，當年全力推動這條款的正是賴清德，促成正副議長選舉透明化的人，卻影射他跟賄選有關，手段實在太過粗糙。
林俊憲指出，王敏行跟賴清德決裂，王原因也說了，顯然是私人恩怨，反倒是侯友宜還敢上車，問賴清德「真不知道還假不知道？」但至少他很確定，侯友宜真的是什麼都不知道，不知道新北市政如何、不知道辯論沒有小抄該怎麼辦、不知道他跟趙少康誰在選總統，「還是回去再多練練吧」。
最後林俊憲說，投票倒數1個月，會有越來越多抹黑企圖影響選情，需要大家幫忙澄清，不過這也是個機會，讓更多人知道，賴清德正是議長選舉透明化的重要推手，「居然想藉此反過來抹黑他，是不是搞錯了什麼？」