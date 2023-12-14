獨／趙少康敲定30日登賀瓏夜夜秀！邀徐巧芯當教練搶攻青年票

吳欣盈轟COP28碰壁　外交部反批敏感身分高調前往致中國施壓

▲吳欣盈今天批評赴COP28碰壁，外交部回應了。（圖／記者林志怡攝，2023.12.14）
▲吳欣盈今天批評赴COP28碰壁，外交部回應了。（圖／記者林志怡攝，2023.12.14）

記者邱新博／台北報導

剛從杜拜參加完COP28會議的民眾黨立委吳欣盈，今（14）日質詢時爆料這場會議我國立委、官員連藍區（Blue Zone）都進不去，拿證件進去時還被阻擋「你不應該在這裡」，後來餐會到的各國代表也是非正式發言對象，「感覺對不起納稅人」。對此，外交部表示，吳欣盈身為副總統候選人，在敏感時刻，外交部事前將可能的變數已經跟吳欣盈分析，但仍執意前往引發中國突襲式施壓大會停止吳換證，更影響其他立委、以及傷害未來我國的參與空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部自2013年COP19協助立法院籌組國會視導團至去（2022）年COP27，計有7屆、27位跨黨派委員參團與會，會前均接受外交部建議秉持「專業、務實、有貢獻」原則與會，並保持低調，以確保可順利與各國國會議員交流，歷屆與會過程皆稱平順。

外交部說，本次COP28依慣例由立法院籌組視導團，由吳欣盈等4位跨黨派立委組成，並於10月完成報名並獲UNFCCC秘書處同意與會。惟今（2023）年COP28大會適逢我國總統大選前夕，吳欣盈又於11月底獲民眾黨提名為具有高度政治敏感性之副總統候選人，其動向當然受到中國高度關注。

鑒於此項往年所無的變數，外交部事前便已數度主動拜會吳欣盈，明確告知其候選人身分可能引發的打壓風險，分析各種受限情境及影響，建議其重新考量行程。惟吳欣盈不但決定前往，更於12月4日高調召開行前記者會，研判此舉不僅引發中國注意並得以掌握視導團成員及行程，進而招致中國突襲式施壓大會秘書處，停止吳委員換證參與部分會議，並波及其他3位委員，更可能傷害未來我國的參與空間。

外交部嚴正譴責中國不當打壓損及我國合法與會權益，並呼籲各界超越政黨競爭思維，理解並考量國際現實，以台灣整體利益為念，共同維護得來不易的國際參與空間。

外交部說，我國作為國際社會負責任之一員，配合UNFCCC主題「We can, We will」，未來仍將持續配合環境部推動在氣候環境領域之國際參與活動，展現我國願與各國共同為全球氣候變遷治理貢獻之努力。

遭疑趕走年輕選票！副總統好感度吊車尾　吳欣盈回應了

吳欣盈趕走年輕選票？柯文哲：不需要因為出身貼標籤

吳欣盈遲到紀錄再+1！簽到現場爆推擠　遭問好感度一語不發

決戰30天／吳欣盈加分有限　黨內力挺！盼累積經驗讓外界看到優點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞