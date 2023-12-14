吳欣盈轟COP28碰壁　外交部反批敏感身分高調前往致中國施壓

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外交部說，本次COP28依慣例由立法院籌組視導團，由吳欣盈等4位跨黨派立委組成，並於10月完成報名並獲UNFCCC秘書處同意與會。惟今（2023）年COP28大會適逢我國總統大選前夕，吳欣盈又於11月底獲民眾黨提名為具有高度政治敏感性之副總統候選人，其動向當然受到中國高度關注。
鑒於此項往年所無的變數，外交部事前便已數度主動拜會吳欣盈，明確告知其候選人身分可能引發的打壓風險，分析各種受限情境及影響，建議其重新考量行程。惟吳欣盈不但決定前往，更於12月4日高調召開行前記者會，研判此舉不僅引發中國注意並得以掌握視導團成員及行程，進而招致中國突襲式施壓大會秘書處，停止吳委員換證參與部分會議，並波及其他3位委員，更可能傷害未來我國的參與空間。
外交部嚴正譴責中國不當打壓損及我國合法與會權益，並呼籲各界超越政黨競爭思維，理解並考量國際現實，以台灣整體利益為念，共同維護得來不易的國際參與空間。
外交部說，我國作為國際社會負責任之一員，配合UNFCCC主題「We can, We will」，未來仍將持續配合環境部推動在氣候環境領域之國際參與活動，展現我國願與各國共同為全球氣候變遷治理貢獻之努力。