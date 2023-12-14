季芹4度考潛水證照終於過了！曾「海裡胸悶、過度換氣」差點出事

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因為後來老公、小孩筆試、體測紛紛都考過了，即便第1次的潛水考試造成她的心理障礙，還是努力重啟坎坷的考照人生。第2次考照因為希望找同一個教練才有安全感，所以又從宜蘭跋涉到墾丁去考照，結果不巧遇到颱風無法下海只能取消考照。
到了第3次考照老公小孩都陪伴她，一行人特地提早下墾丁準備，沒想到季芹突然感冒重病到醫院掛急診，第三次的考照依舊宣告失敗。但眼看前往大堡礁時間就快到了，老公小孩都在忙沒有辦法陪她，日前季芹只好硬著頭皮一個人去面對，她透露內心恐懼極大，還被王仁甫笑她是「墾丁傳奇」，好在這次她雖然隻身前往，但當地的教練還有朋友都知道她已經是第四次來了，集體陪伴她，甚至整艘船8個人就顧她1個，讓她感動墾丁人都好熱情。
季芹經過4度考潛水證照後，也領悟到「有很多恐懼是自己給自己的」，就像是很多跨不去的檻，不管是生活或感情，其實都是自己設限的，但她認為信心是自己給的，害怕也是自己給的，只有自己能決定能不能克服眼前的困難，季芹直呼：「我克服了，現在我可以陪小孩去看海底世界了，我的孩子快要上大學了，因此非常珍惜現在，還能陪家人的時光」。
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