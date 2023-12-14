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季芹4度考潛水證照終於過了！曾「海裡胸悶、過度換氣」差點出事

▲季芹第4度考潛水證照終於過了！之前她曾在海裡胸悶、換氣過度，差點出大事。（圖／芹仁PlayWhat提供）
▲季芹第4度考潛水證照終於過了！之前她曾在海裡胸悶、換氣過度，差點出大事。（圖／芹仁PlayWhat提供）

記者黃盈容/綜合報導

女星季芹近日考了第4次的潛水證照（Open Water Diver 初階開放水域潛水員）終於考過了！她過去曾因南北奔波到墾丁筆試，又回台北錄影再下去考照，當時因為太緊張，入海考試時突然感到胸腔悶住無法呼吸，教練請她做安全停留，因水壓問題不能馬上衝回海面，但此刻季芹已經緊張到換氣過度，但又因為背心沒充氣，怎麼都遊不上去，人生走馬燈都出現，鬼門關前走一回的體驗也讓她留下了巨大的陰影。

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▲季芹考第4次潛水證照，終於過了！
▲季芹考第4次潛水證照，終於過了！（圖／芹仁PlayWhat提供）
季芹當時因緊張，急著想衝到水面，不管設備與安全停留狀況，她拚命往上游，結果卻怎麼努力都游不上去，直嘆：「海面怎麼離我那麼遠」，連人生走馬燈都出現。雖然這次體驗讓她留下了巨大的陰影，但為完成陪小孩到澳洲大堡礁潛水的心願，季芹沒有放棄。

▲季芹為了幫小孩圓大堡礁潛水的夢想，拚老命也要考到證照。
▲季芹為了幫小孩圓大堡礁潛水的夢想，拚老命也要考到證照。（圖／芹仁PlayWhat提供）
因為後來老公、小孩筆試、體測紛紛都考過了，即便第1次的潛水考試造成她的心理障礙，還是努力重啟坎坷的考照人生。第2次考照因為希望找同一個教練才有安全感，所以又從宜蘭跋涉到墾丁去考照，結果不巧遇到颱風無法下海只能取消考照。

到了第3次考照老公小孩都陪伴她，一行人特地提早下墾丁準備，沒想到季芹突然感冒重病到醫院掛急診，第三次的考照依舊宣告失敗。但眼看前往大堡礁時間就快到了，老公小孩都在忙沒有辦法陪她，日前季芹只好硬著頭皮一個人去面對，她透露內心恐懼極大，還被王仁甫笑她是「墾丁傳奇」，好在這次她雖然隻身前往，但當地的教練還有朋友都知道她已經是第四次來了，集體陪伴她，甚至整艘船8個人就顧她1個，讓她感動墾丁人都好熱情。

季芹經過4度考潛水證照後，也領悟到「有很多恐懼是自己給自己的」，就像是很多跨不去的檻，不管是生活或感情，其實都是自己設限的，但她認為信心是自己給的，害怕也是自己給的，只有自己能決定能不能克服眼前的困難，季芹直呼：「我克服了，現在我可以陪小孩去看海底世界了，我的孩子快要上大學了，因此非常珍惜現在，還能陪家人的時光」。

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