台灣人最愛10大外片！61歲阿湯哥搏命演出也沒用　前3名都不是人

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羅素兄弟執導《復仇者聯盟：無限之戰》，小勞勃·道尼、克里斯·伊凡、克里斯·漢斯沃、馬克·盧法洛、史嘉蕾·喬韓森、班奈狄克·康柏拜區、保羅·貝特尼、湯姆·霍蘭德等原班人馬演出。電影中，復仇者們跟星際異攻隊聯合，一起阻止薩諾斯收集無所不能的無限寶石，開啟激烈對戰。本片獲新台幣6億4177萬元票房，至今仍在第十名榜單上。
TOP 9 《玩命關頭8》（2017）
蓋瑞·葛雷負責執導《玩命關頭8》，由馮·迪索、巨石強森、傑森·史塔森、蜜雪兒·羅德里奎茲、泰瑞斯·吉布森、路達克里斯、史考特·伊斯威特、娜塔莉·伊曼紐爾、艾兒莎·巴塔奇、寇特·羅素以及莎莉·賽隆主演。
劇情描述：唐老大與妻子莉蒂在古巴哈瓦那度蜜月期間，意外遇上一名叫做「賽芙」的神祕女子，賽芙聲稱她長期欣賞唐老大的才能而想招募他為她做事，就在他打算拒絕時，賽芙拿出手機向他展示某段內容，使他神色凝重，賽芙走前對唐老大說：「這次必定會拋棄原則，並和家人對立。」一場拯救家人的激戰再次展開。本片獲新台幣6億5083萬元票房，續作依然深受飆速影迷喜愛。
TOP 8 《捍衛戰士：獨行俠》（2022）
約瑟夫·柯金斯基執導《捍衛戰士：獨行俠》，由湯姆·克魯斯、麥爾斯·泰勒、珍妮佛·康納莉、喬·漢姆、格倫·鮑爾、路易斯·普曼、艾德·哈里斯和方·基墨主演。劇情描述：「獨行俠」拒絕晉升選擇繼續擔任戰機試飛員，為保住暗星計劃，私自駕駛「暗星」導致其解體因而被勒令停飛；獨行俠被老戰友、現任太平洋艦隊司令「冰人」調回美國海軍戰鬥機武器學校，奉命訓練學員以執行祕密轟炸任務，飛行員投彈後必須承擔高達9G力以上的身體負荷，才能脫離戰區。阿湯哥經典再現，吸收全台票房新台幣7億3567萬元。
TOP 7 《阿凡達：水之道》（2022）
詹姆斯·卡麥隆《阿凡達》續作《阿凡達：水之道》，睽違13年終於推出，由山姆·沃辛頓、柔伊·莎達娜、史帝芬·朗和雪歌妮·薇佛回歸演出，凱特·溫斯蕾、克利夫·柯蒂斯、艾迪·法柯和傑梅奈·克萊門特加盟新角色。
《阿凡達：水之道》背景設定在前一集的十年多以後，劇情描述：傑克與奈蒂莉和他們的子女「蘇里一家」，面臨地球人回到潘朵拉星反擊的猛烈侵襲，被迫騎乘靈鳥從雨林家園逃到與世隔絕的壯麗環礁境地避難，他們向礁民部落學習與海洋共存的環礁生活、駕馭遨遊海底的奇獸，團結一心抵禦地球人的精采決戰。雖無緣超越前作，卻也收穫新台幣7億4705萬元票房佳績。
TOP 6 《變形金剛3》（2011）
麥可·貝執導《變形金剛3》由西亞·李畢福、蘿西·杭亭頓·懷特莉主演。劇情描述：大學畢業後的山姆和新女友卡莉住在華盛頓特區，卻深受卑微新工作、女友的帥氣多金老闆所苦，同事傑瑞王認出山姆是博派變形金剛的朋友，想告訴他狂派的陰謀卻遭雷射鷹殺害，一場世紀大戰就此展開。科幻片《變形金剛3》深受男性影迷喜愛，總共拿下新台幣7億6200萬元票房。
TOP 5 《鐵達尼號》（1997）
詹姆斯·卡麥隆一手打造美國史詩浪漫災難電影《鐵達尼號》，改編自1912年「鐵達尼號沉沒事故」，由男神李奧納多·狄卡皮歐、凱特·溫斯蕾主演。敘述男主角傑克和女主角蘿絲以不同社會階層成員的身分，在首航期間墜入愛河的故事。悲淒的生死愛情篇章，在當年掀起全台轟動，至今仍是經典難以超越，締造新台幣7億8900萬元的票房，卡麥隆也成功打臉當初視本片為「票房毒藥」的影評。
TOP 4 《玩命關頭7》（2015）
溫子仁執導《玩命關頭7》，由馮·迪索、保羅·沃克、巨石強森、蜜雪兒·羅德里奎茲、泰瑞斯·吉布森、路達克里斯、喬丹娜·布魯斯特、吉蒙·韓蘇、寇特·羅素和傑森·史塔森主演。本片因主演保羅·沃克於2013年11月30日意外過世而一度停拍，直到2014年4月1日再度開拍。片尾數分鐘劇情特意向他致敬和悼念，配合片尾曲〈See You Again〉感人催淚。
劇情描述：唐老大與其團隊於倫敦行動成功後，被探員路克·哈柏清除所有的前科記錄，回到美國洛杉磯的家鄉享受生活，但歐文·蕭的哥哥戴克·蕭卻鎖定玩命團隊，決定為重傷昏迷的弟弟討回公道，雙方再次展開飆速激戰。「玩命關頭系列」電影深受台灣影迷喜愛，全台票房累積新台幣8億1900萬元，排行第四名。
TOP 3 《侏羅紀世界》（2015）
《侏羅紀世界》為侏羅紀公園系列中的第四部電影作品，由柯林·特雷沃羅執導克里斯·普瑞特、布萊絲·達拉斯·霍華、文森·唐諾佛利歐、尼克·羅賓森、泰·辛普金斯、歐馬·希、黃榮亮以及伊凡·卡漢主演。
劇情描述：「侏羅紀公園」災難歷經22年過後，努布拉島被重建為「侏羅紀世界」的恐龍主題樂園，卻因一隻名為「帝王暴龍」的基因混合恐龍逃脫，再次陷入危機當中。大人、小孩都愛看的冒險題材，全台收穫新台幣8億2700萬元票房，排行影史第三名。
TOP 2 《復仇者聯盟：終局之戰》（2019）
英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》由羅素兄弟執導，由小勞勃·道尼、克里斯·伊凡、馬克·盧法洛、克里斯·漢斯沃、史嘉蕾·喬韓森、傑瑞米·雷納、唐·奇鐸、保羅·路德、布麗·拉森、凱倫·吉蘭、戴娜·葛里拉、布萊德利·庫柏和喬許·布洛林等人聯合主演。
薩諾斯用無限寶石與手套消滅宇宙一半生命之後的23天，地球各處逐漸分崩離析，卡蘿·丹佛斯22年來首次回歸地球支援，集結倖存英雄追蹤薩諾斯，欲奪回寶石逆轉半數生命被消滅的局勢，但他已經摧毀全數寶石，索爾盛怒之下將薩諾斯斬首；5年後，眾復仇者匯聚後開始實行「時空攔劫」，用量子隧道分別到不同的時間和地點尋找寶石，展開終極復仇之戰。漫威英雄片系列作品一直深受台灣影迷喜愛，本片創下新台幣9億1045萬元票房，榮登亞軍寶座。
TOP 1 《阿凡達》（2009）
科幻電影《阿凡達》由詹姆斯·卡麥隆撰寫劇本並執導，主要演員有山姆·沃辛頓、柔伊·沙達納、雪歌妮·薇佛、蜜雪兒·羅德里奎茲和史帝芬·朗。背景時空設定於2154年，劇情講述：人類潘朵拉星球上開採珍稀礦產難得素，威脅到當地部落納美人的生存；人類透過基因改造，混合人類與納美人DNA誕生「阿凡達」試圖進行溝通，卻仍難以避免一場世紀衝突發生。卡麥隆開創全新史詩科幻片世界，成功引起全球熱議，在台灣收穫新台幣11億元冠軍票房，至今仍無人超越。
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