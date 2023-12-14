180中國公民遭菲律賓驅逐出境 中國駐菲大使館稱是中菲執法合作
中國與菲律賓因南海主權爭議，近期衝突升溫關係緊張，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）日前才示警，下一場可能引爆世界大戰的「衝突熱點」（Flashpoint）不是台灣而是南海。就在此敏感時刻，180位中國公民今（14）日遭到菲律賓驅逐出境，對此，中國駐菲大使館表示，這是中菲執法部門合作打擊「離岸博彩」的犯罪問題，合作遣返涉嫌從事離岸博彩的中國公民。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《法新社》報導，菲律賓於日前的一次執法行動中，破獲了一個涉嫌從事性交易和網路詐騙的集團，成員有近600人，包括中國人、韓國人和菲律賓人，而其中180位中國人於今日遭到遣返。菲律賓官員表示，這些中國人沒有合法的工作簽證，在菲律賓境內從事網路詐騙活動，未來還會有其他犯罪集團的外國成員遭到驅逐。
中國外交部發言人毛寧，於今日例行記者會上被問到此事時，回覆說暫時還沒有掌握相關狀況，但強調「中國政府一貫要求中國公民在海外遵守當地的法律法規，也希望菲方能夠確實保護中國公民的合法權益」。
而根據《澎湃新聞》報導，中國駐菲律賓使館最新聲明表示，這次事件是中菲執法部門合作打擊「離岸博彩」的犯罪問題，雙方合作遣返了涉嫌從事離岸博彩的中國公民。中國駐菲律賓使館強調，根據菲方請求，迅速協助核實了這些中國公民的身份，並協助辦理回國手續。中國駐菲律賓使館稱，一直支持雙方在打擊犯罪上合作執法，保障中菲經濟、社會和人文交流健康發展。