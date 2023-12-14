韓「食用狗肉」嚇到英王后！韓總統夫人承諾推動立法禁狗肉
動保意識的提升使有「食用狗肉」這項爭議習俗的韓國社會，逐漸興起立法禁止狗肉交易的風氣，然而來自狗肉業者、犬隻繁殖經營者與餐廳老闆的強烈反彈使相關法案始終無法通過，韓國總統夫人金建希作為力推立法的重要遊說者，不僅受到許多國內民意批評，該法令還遭譏諷「金建希法」。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國有著食用狗肉的古老習俗，但在動物權益抬頭的近年來，除了國際社會對此有諸多批評外，許多韓國年輕世代的反對聲浪也越來越大。從以前就積極參與動保活動的韓國總統夫人金建希，曾多次在出席相關座談會上承諾未來將儘速推動立法，更在出席英國王室午宴時與卡蜜拉王后談及此事。
金建希日前出席荷蘭的動物警察（Animal Control）座談會，除了參訪動物保護基金會的診間、臨時收容所外，也探訪了遭飼主或非法繁殖場業者虐待的犬隻，她強調「廢除狗肉」是總統尹錫悅的承諾，並稱「虐待動物的犯罪行為可能會延伸至人類」；她也指出今年11月與丈夫尹錫悅在英國出席午宴時，卡蜜拉王后就曾當面向她表示第一次在韓國旅遊見到狗肉餐廳的衝擊。
韓國政府與執政黨預計今年將提出一項法案來執行這項禁令，且包含在野黨在內都有望支持這項法案，而為了保障相關業者的生計，禁令細節將包含3年的寬限期，以及提供這些業主退出狗肉交易行業的財政支持。