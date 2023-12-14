喜樂時代影城「素人導演」大募集 最高獎金票房分潤一半
全台唯一圖書館共構的「喜樂時代影城」要募集「素人導演」，以「經典金句重現」為主題，徵選未發表過的原創作品，影城將為得獎者提供上映的平台，讓更多優秀的作品被觀眾看見。徵件時間自12/15起至113/3/31止，最高獎金為票房分潤一半。
記者陳美嘉／高雄報導
今(14)日喜樂時代影城舉辦「素人導演」大募集記者會，高市府青年局長張以理也到場支持，他表示，喜樂時代影城透過玩轉經典的創意活動，提供素人導演曝光作品的機會，為電影產業向下扎根，培養數位時代人才，與青年局長期培育新媒體人才的方向不謀而合，歡迎素人導演多多利用青年局「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」的資源，「這裡有許多新媒體課程、媒合和租用設備場地的服務，我們會陪你一步一腳印實踐夢想。」
活動除了由高市府青年局擔任指導單位，也集結多所與影視相關系所的高中、大專院校共同擔任協辦單位，已經連續兩屆與喜樂時代影城合辦學生影展的黎明技術學院演藝影視學群長連嘉宏表示，透過與業界的產學合作，讓學生在學即接受電影市場直接考驗與磨練是台灣電影教育大突破。
喜樂時代影城總經理程立峯表示，影城一直致力扶持與孵化台灣電影新人與新作並提供優質的放映設備與場地，讓有志於在電影事業發展的素人導演能大膽的向前邁進，參賽作品需要加上大家耳熟能詳經典電影的金句，就是為了讓更多觀眾欣賞到台灣原創電影的魅力，比賽提供的最大獎項就是跟得獎者票房分潤，這次的評比也邀請專業並且經驗豐富的學者、專家、導演來擔任評審。