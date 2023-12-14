2023年金質旅遊獎揭曉　晴天旅遊集團勇奪五大獎

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「北德」凸顯音樂藝術元素，在德國的行程中，晴天讓去過德國旅遊者願意二次到訪，加入更多人文藝術元素，像是尋找音樂之父巴哈之路，探索近三百年來西洋古典音樂的源頭等，更有高嵩明老師作為引路人，出發前就展開知識力的獲得。「冰島」也是晴天旅遊2023年的亮眼行程，從行程的設計就完整展現這個「冰與火的國度」，其中冰川健行、有火山熔岩實境秀，是全世界獨一無二的表演；行程中更精心安排2021年全新開幕的「天空之湖」溫泉，讓遊客搶先體驗。
「義大利」以行程流暢性及雙米其林勝出，董事長陳依福表示，「晴天贏在細節的規畫，尤其是行程的流暢度。」土耳其航空早去晚回的時間，讓旅客賺到一天；南進北出不走回頭路，更在中段安排了三次的高鐵旅行，讓客人享受歐洲火車的快感，還有雙米其林餐廳的安排，更接近義國美食。此外，「晴日旅遊」更是初生之犢即得大獎，串連日本四國三鐵道，獨家行程極受好評。
晴天集團歷年累計已獲頒23座金旅獎，以「晴天無限 壯遊世界」的榮耀持續創造高峰。集團在2023年迎接疫情解封積極行銷，召開大型的發布會與各種行程說明會，善用各式的社群工具，FB、IG及YT官網上的即時更新互動，甚至創設出Podcast「天怡晴報讚」由領隊達人上陣接受訪談，讓遊客更了解行程及該旅遊的趣味。