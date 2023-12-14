北京地鐵突從中斷裂！乘客稱「強烈衝擊感」後停駛 事故原因未明
北京地鐵昌平線今（14）日晚間6點50分傳出列車事故，由於正值下班尖峰時刻，許多乘客受困列車內等候救援，現場畫面在社群網站上也掀起諸多關注，有乘客稱當時感受到「強烈衝擊感」，車廂內疑似有多人摔倒受傷，目前正等待消防單位到場救援。
國際中心楊智傑／綜合報導
北京地鐵昌平線一班列車在今晚行駛期間，車廂之間突然從中斷開，導致部分乘客輕傷，許多乘客受困列車等候救援。北京地鐵稍早在官方微博證實，地鐵昌平線西二旗至生命科學園區段上行（開往昌平西山口方向）接觸軌無電，部分列車臨時停車、部分列車延誤。
北京地鐵最新消息則指出，初步調查得知昌平線為車輛故障，工作人員正在組織緊急救援和疏散，「請現場乘客配合工作人員引導，注意安全」。這些被疏散的乘客正陸續抵達西二旗站，現場已準備好保暖及救助物資。
《南方都市報》、《香港01》報導指出，有乘客透露當時聽到車廂前方傳來一聲巨響，隨後列車便在強烈衝擊感下停止行駛，不少乘客因此摔倒受輕傷，另也有現場民眾稱在在北京地鐵昌平線聽到廣播通知：「現昌平線列車運行間隔較大，建議換乘其他交通方式。」
經常在社群平台「X」（前稱推特）上分享中國消息的「李老師不是你老師」指出，目前北京地鐵西二旗站已經臨時關閉，大量乘客滯留在站外，現場畫面更可以看到車廂受損嚴重，大批乘客有人哭泣、有人互相喊話與尋找遺失物等。