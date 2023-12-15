推動烏克蘭入歐盟完全是好事？外媒分析：挑戰多多

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以購買力計算，烏克蘭的人均GDP還不到歐盟平均的1/3，這代表它將成為資金的「淨接受國」，歐盟內部研究顯示，如果烏克蘭現在就加入，將有資格在7年內因歐盟共同農業政策獲得1863億歐元，許多原本是歐盟資金「淨接受國」的國家將變成「淨捐助國」，而現有的淨捐助國則將不得不支付更多費用。
二、農業
烏克蘭身為農業大國，耕地面積高達4100萬公頃，比法國的3000萬公頃還要多，現階段烏克蘭就已經將大部分農產品銷往歐盟，若成了正式成員，在歐盟單一市場架構下，烏克蘭將沒有關稅或配額等問題，貨物可以更自由的跨境流動，不排除將增加其農業產量和對歐盟的出口，而這可能會淹沒整個產業和市場，並引發歐盟多國農民抗議，進一步給各國政府帶來巨大壓力。
三、勞動力
烏克蘭工人的工資較低，加入歐盟將使整個歐盟勞動市場向數百萬烏克蘭人開放。前車之鑑是，2004年波蘭加入歐盟後，由於波蘭勞工大量湧入英國，最終成為英國不滿並脫歐的原因之一。其他歐盟國家也在對東部新成員開放勞動市場方面，經歷了「漫長的過渡期」。
四、安全問題
歐盟條約要求成員，在其他同為歐盟一部分的國家，領土遭受武裝侵略時盡力協助，因此若烏克蘭在對俄戰爭之際成功入盟，歐盟勢必將比現在提供更多支援，還要考慮與俄羅斯、白俄羅斯建立一條漫長的新邊界，這對安全、移民和國防都會產生影響。
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