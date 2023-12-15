驅逐180名中國人！菲律賓離岸博弈難題曝　今年大力掃蕩線上詐騙

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菲國「總統反組織犯罪委員會」(Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary)副部長克魯茲(Gilbert Cruz)告訴法新社，被驅逐出境的這些中國公民沒有工作許可，並且一直在「從事網路詐騙」。克魯茲表示，在未來幾週，會有更多在這場取締行動中被拘留的外國人被驅逐出境。
參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）此前曾警告說，犯罪份子在菲律賓運作「網絡詐騙中心」，並僱用外國「銷售人員」來欺騙本國人成為詐騙集團的一員。美國國務院在2023年的人口販運報告，分析菲律賓因官員普遍有貪腐問題，導致境內的人口販運行為經常「沒有獲得積極的調查」。
菲律賓新政府上任後，大舉查緝線上詐騙和非法行業，今年5月菲律賓政府才救出1048名疑遭人口販運和強迫從事線上詐騙的受害人，他們被沒收護照，並被要求每天工作18個小時，每天還有20名「客戶」的配額，必須說服這些「客戶」投資加密貨幣。截至目前為止警方已破獲數個類似的「園區」，犯罪手法均大同小異，包括離岸線上博奕、加密貨幣詐騙和電信詐騙，而管理園區的幹部多為外籍人士，例如中國人或南韓人。