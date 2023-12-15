台中耶誕嘉年華今開跑！3大展區、5大熱點與美食地圖　亮點一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
「珠寶盒劇場」由熊大兔兔搭配巨型的珍珠奶茶，站立於華麗緞帶燈飾下，搭配周邊繽紛草地燈及植栽投射燈光，伴隨躍動的水舞合奏出夢幻歌曲。開幕後，「珠寶盒劇場」表演時間為每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場。
📍打卡熱點二、甜心漂浮（柳川）
兔兔和莎莉乘坐「甜心漂浮」號在河面上與大家打招呼，一旁更有代表台中的名產太陽餅。
📍打卡熱點三、珍愛美滿（柳川）
有喜歡甜食的熊美，與超有才華的饅頭人，拿著台中最具代表性的珍珠奶茶，代表著與大家甜在一起。
📍打卡熱點四、耶誕來樂（柳川）
民權路與柳川西路轉角處的「耶誕來樂」則可驚喜看見部長和金髮帥哥詹姆士向行車路人打招呼。
📍打卡熱點五、甜蜜音樂盒（舊台中火車站前）
在舊台中火車站前廣場，約4公尺高的熊大與兔兔現身，與高達16公尺的「甜蜜音樂盒」耶誕樹，成為站前最耀眼的打卡熱點。
新聞局說明，今年2023台中耶誕嘉年華「台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂！」大升級，邀請全球人氣明星LINE FRIENDS來到台中，更擴大展區，新增舊台中火車站前中山路段，打造站前廣場往來綠川的迎賓路廊；此外，也將綠川佈置從去年民權路至成功路，再延伸到雙十路，將展區連結到東區商場，希望讓民眾散步慢慢瀏覽綠川之美。
📍美食地圖
今年台中市府更製作美食地圖，民眾可按圖索驥到台中賞燈配美食。美食地圖不僅介紹燈區附近的美食名店、繼光商圈、電子街商圈，以及伴手禮老店雲集的自由路商圈，銅板美食所在的市場和夜市更不能錯過，民眾可至第二市場、中華路夜市品嘗各式老字號巷弄美味。歡迎大家來台中耶誕拍一波、吃一波、買伴手禮，與LINE FRIENDS好友們一起感受甜蜜滋味。
新聞局補充，「台中耶誕 好樣市集」也將同步展開，好看、好逛又好買，邀請民眾來台中甜蜜過耶誕；正式點燈儀式將於12月15日晚上18時在舊台中火車站前廣場舉行，邀請所有市民朋友共同啟動16公尺高的「甜蜜音樂盒」旋轉耶誕樹，與LINE FRIENDS好友們一同迎接耶誕來臨。
另外，高雄也有聖誕跨年嘉年華活動，聖誕光環設計將從中央公園一直到高雄車站，另有20公尺高的星空之樹預計明日將登場，點燈時間為每晚17:30-24:00。