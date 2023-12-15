台積電、聯發科坐鎮！台股早盤漲逾80點 記憶體族群紅通通
美國Fed轉鴿、10年期美債殖利率跌破4%，使美股主要指數昨（14）日皆走揚，台北股市今（15）日早盤開高震盪，一度漲逾80點，來到17743點。今日權值王台積電、聯發科坐鎮，分別漲0.5%與1.7%。而今日AI概念股拉回，唯英業達仍強勢走高。至於低價IC設計與記憶題族群表現搶眼，其中記憶體華邦電、旺宏表現亮眼，分別漲3%與6%多。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數14日上漲158.11點，或0.43%，收37248.35點；那斯達克指數上漲27.59點，或0.19%，收14761.56點；標普500指數上漲12.46點，或0.26%，收4719.55點；費城半導體指數上漲106.52點，或2.67%，收4097.47點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤一度漲80多點，來到17743點，但開高後震盪。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲4元，來到586元，漲幅0.5%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.3%、世界先進跌0.3%、力積電漲0.5%。其他重要電子股，如聯發科漲1.7%，來到982元。鴻海在平盤附近、台達電漲逾3%。
記憶體華邦電、旺宏表現亮眼，分別漲3%與6%多，另外威剛與南亞科漲2%，表現也不錯。低價IC設計表現亮眼，世紀、通泰、旺玖漲5到6%，力旺、晶豪科、點晶、連宇、凌通、類比科漲1到3%。今日AI概念股拉回，廣達在平盤、英業達與緯穎漲1.7%，技嘉與緯創小跌。