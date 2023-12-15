雞排妹馬爾地夫「上身空空」僅剩小丁！日光浴養眼美照大公開
30歲女星鄭家純（雞排妹）有天使臉孔、惡魔身材，過去一向不藏私樂於分享辣照的她，去年（2022）嫁為人婦與日籍醫生Akira結婚，還有推出10周年紀念寫真書後，她尺度大大收斂。近日到馬爾地夫進修的鄭家純這回沒讓粉絲失望，分享她日光浴的照片，除了有泳裝「中洞大開」胸型全都露的辣照，還有上空全裸僅穿丁字泳褲的美背照，惹3.4萬網友噴鼻血！
記者黃盈容/綜合報導
鄭家純日前有「上帝灑落在印度洋上的珍珠」之稱的馬爾地夫進修兼旅行，昨（14）日大方分享泳裝辣照，並還開玩笑稱「這件（泳衣）的顏色是萬惡1450綠」，只見她穿著超深U的綠色泳衣，中洞大開，圓渾胸型全都露，恐怕已無人在意她泳衣什麼色了！
除了正面，鄭家純在IG分享於度假小屋戲水的影片，她頭戴草帽，裸上身，僅穿白色丁字泳褲，在無邊際的海上大解放，美景配美背，畫面賞心悅目。另外還有她坐在浴缸的畫面，鄭家純大秀雪白無瑕美背與蜜桃臀。
火辣影片，也吸引3.4萬網友按讚，大家紛紛讚「也太美」！還有人稱「為了學術研究，我需要正面照片」。
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