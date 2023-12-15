綠色餐飲頒獎揭曉！頭城休閒農場拿年度大獎　最佳主廚在台東長濱

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本屆GDG年度大獎由用心經營超過四十年的「頭城休閒農場」榮獲。2018年獲得聯合國GSTC（全球永續旅遊委員會）永續旅遊旅館類認證的「頭城休閒農場」，廣達120公頃土地農場除全面有機無農藥，多樣設施更幫助獨居蜂、台灣藍鵲、山豬等台灣本土昆蟲、鳥類與哺乳動物活躍於這片土地。近年「頭城休閒農場」更致力於永續觀光；包括以農場蔬食搭配在於漁港等農漁特產創作的綠色餐桌上，是低碳里程食物更吃到對土地的善意。
再度蟬聯「年度最佳永續經營獎」的「天才餐飲股份有限公司」除了一直以支持小農採購、達到高比例綠色餐廳條件為原則，在2023年更開拓第五個品牌，持續扶植新主廚、團隊，並聘僱專業經理人採購專業分工，今年更以高達72%使用循環建材的新綠色空間展示全新形象，持續在優化綠色餐廳各層面，同時永續、穩健經營。公司內的THOMAS CHIEN法式餐廳，更於今年曩獲米其林綠星肯定。
近年嶄露頭角、榮獲500盤「矚目新秀獎」的「Sinasera 24」主廚楊柏偉，早在前往法國進修前，就已經開始與長濱國中長期合作餐飲教育，對於東部食材、土地、人文的感情非常深厚。回國接手「Sinasera 24」後，與在地生產者形成良好的共生關係，以純熟的烹調手法與富創造力的思維，讓長濱在地的有機、友善食材被看見，並以永續為日常實踐。雖不在城市裡，但從食材採集、呈現方式到菜單概念，都有和國際接軌的高度。
除了針對餐旅業者，綠色餐飲還設立「綠食先行獎」給大型企業及飯店，企業員工、學校餐廳類獲獎的有崇越集團、Gamania橘子集團、臺中市沙鹿區農會、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、凱基證券股份有限公司、宏國德霖科技大學餐旅管理系、啓碁科技股份有限公司、臺北醫學大學附設醫院。飯店類則有雲品溫泉酒店日月潭雲月舫、台南老爺行旅、高雄洲際酒店SEEDS大地餐廳、台北君悅酒店茶苑獲獎。在風起雲湧的ESG浪潮下，大型科技業員工餐廳、醫院體系與飯店紛紛申請加入綠色餐飲聯盟。
為了表彰在台灣綠色餐飲發展上一路貢獻新力的推動者，今年綠色餐飲頒獎典禮增設「GDG年度大使」，首屆「GDG年度大使」由高雄名廚、天才餐飲創辦人簡天才及台中名廚、TU PANG地坊餐廳主廚張皓福以、資深美食記者暨健康餐飲東雅小廚主廚喻碧芳榮獲。
高雄市政府提到，綠色餐飲指南 Green Dining Guide（GDG）是有鑑於綠色餐飲能夠帶動友善環境之農業、餐飲業等綠色產業，於2018成立「綠色餐飲指南」，並於2019年正式發起「綠食宣言」運動，於全台灣號召注重食材安全、友善環境的餐飲業者，以嚴選出承諾6項綠色餐飲準則的綠色餐廳，此次為首度南下舉辦年會，活動聚焦於永續飲食與環境友善農業。
綠色餐飲指南今年還接軌國際，與全球最具規模的永續餐飲指標Food Made Good評鑑機構—英國永續餐廳協會（SRA, Sustainable Restaurant Association）共同合作，在農業部農糧署見證下簽訂合作意向書，正式宣佈綠色餐飲指南為英國永續餐廳協會全球評鑑指標在台官方代表機構，綠色餐飲指南葉級評鑑餐廳直接等同Food Made Good星級評鑑標準，提升台灣餐飲業的國際能見度。綠色餐飲指南詳細名單也可於官方網站查詢。