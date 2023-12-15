UNIQLO便宜買法「內行人招了」！離譜價差掃5件不痛：44折買衣服

綠色餐飲頒獎揭曉！頭城休閒農場拿年度大獎　最佳主廚在台東長濱

▲全台具指標性的綠色餐廳評鑑、由社團法人台北市文化探索協會、綠色餐飲指南Green Dining Guide共同主辦的「第三屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮」昨日揭曉，年度大獎「綠色餐飲指南GDG年度大獎」由「頭城休閒農場」曩獲。（圖／記者葉盛耀攝）
▲全台具指標性的綠色餐廳評鑑、由社團法人台北市文化探索協會、綠色餐飲指南Green Dining Guide共同主辦的「第三屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮」昨日揭曉，年度大獎「綠色餐飲指南GDG年度大獎」由「頭城休閒農場」曩獲。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

全台具指標性的綠色餐廳評鑑、由社團法人台北市文化探索協會、綠色餐飲指南Green Dining Guide共同主辦的「第三屆綠色餐飲年會暨頒獎典禮」昨於高雄圓滿閉幕，綠色餐飲界年度聖杯大獎「綠色餐飲指南GDG年度大獎」由「頭城休閒農場」曩獲，而重量級「年度最佳永續營運獎」由簡天才主持的「天才餐飲事業集團」再度蟬聯，具指標性意義的「年度最佳主廚」則是由位於台東長濱法式餐廳「Sinasera 24」主廚楊柏偉拿下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市市長陳其邁則特別於典禮現場向綠色先行者們致敬，他提及，台灣邁向2050淨零排放目標，需要全民一同生活轉型，而淨零綠生活絕對是未來的生活模式，高雄市政府農業局長年推動「綠色友善餐廳」計畫，就是落實永續經營理念的具體事證。綠色餐飲指南共同創辦人何佳穎則說，「目前全球都積極著眼淨零行動，尤其是前幾年的Covid19疫情，讓全世界更加儆醒，雖然重創了全球的餐飲業者，但我們看到的反而是綠色餐廳們越來越勇！尤其疫情期間，綠色餐廳夥伴們開始合作、共購、共享，在友善永續的前提下協力合作、共享資源，在在證明了綠色餐廳正是走在全球餐飲的前端！」

▲高雄市市長陳其邁也出席典禮現場，他提及，高雄市政府農業局長年推動「綠色友善餐廳」計畫，就是落實永續經營理念的具體事證。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄市市長陳其邁也出席典禮現場，他提及，高雄市政府農業局長年推動「綠色友善餐廳」計畫，就是落實永續經營理念的具體事證。（圖／記者葉盛耀攝）
本屆GDG年度大獎由用心經營超過四十年的「頭城休閒農場」榮獲。2018年獲得聯合國GSTC（全球永續旅遊委員會）永續旅遊旅館類認證的「頭城休閒農場」，廣達120公頃土地農場除全面有機無農藥，多樣設施更幫助獨居蜂、台灣藍鵲、山豬等台灣本土昆蟲、鳥類與哺乳動物活躍於這片土地。近年「頭城休閒農場」更致力於永續觀光；包括以農場蔬食搭配在於漁港等農漁特產創作的綠色餐桌上，是低碳里程食物更吃到對土地的善意。

再度蟬聯「年度最佳永續經營獎」的「天才餐飲股份有限公司」除了一直以支持小農採購、達到高比例綠色餐廳條件為原則，在2023年更開拓第五個品牌，持續扶植新主廚、團隊，並聘僱專業經理人採購專業分工，今年更以高達72%使用循環建材的新綠色空間展示全新形象，持續在優化綠色餐廳各層面，同時永續、穩健經營。公司內的THOMAS CHIEN法式餐廳，更於今年曩獲米其林綠星肯定。

▲「年度最佳永續經營獎」由「天才餐飲股份有限公司」拿下，多年來一直以支持小農採購，達到高比例綠色餐廳條件。（圖／綠色餐飲指南提供）
▲「年度最佳永續經營獎」由「天才餐飲股份有限公司」拿下，多年來一直以支持小農採購，達到高比例綠色餐廳條件。（圖／綠色餐飲指南提供）
近年嶄露頭角、榮獲500盤「矚目新秀獎」的「Sinasera 24」主廚楊柏偉，早在前往法國進修前，就已經開始與長濱國中長期合作餐飲教育，對於東部食材、土地、人文的感情非常深厚。回國接手「Sinasera 24」後，與在地生產者形成良好的共生關係，以純熟的烹調手法與富創造力的思維，讓長濱在地的有機、友善食材被看見，並以永續為日常實踐。雖不在城市裡，但從食材採集、呈現方式到菜單概念，都有和國際接軌的高度。

▲位在台東長濱的「Sinasera 24」主廚楊柏偉，今年拿下最佳主廚大獎。（圖／記者葉盛耀攝）
▲位在台東長濱的「Sinasera 24」主廚楊柏偉，今年拿下最佳主廚大獎。（圖／記者葉盛耀攝）
除了針對餐旅業者，綠色餐飲還設立「綠食先行獎」給大型企業及飯店，企業員工、學校餐廳類獲獎的有崇越集團、Gamania橘子集團、臺中市沙鹿區農會、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、凱基證券股份有限公司、宏國德霖科技大學餐旅管理系、啓碁科技股份有限公司、臺北醫學大學附設醫院。飯店類則有雲品溫泉酒店日月潭雲月舫、台南老爺行旅、高雄洲際酒店SEEDS大地餐廳、台北君悅酒店茶苑獲獎。在風起雲湧的ESG浪潮下，大型科技業員工餐廳、醫院體系與飯店紛紛申請加入綠色餐飲聯盟。

▲綠色餐飲還設立「綠食先行獎」給大型企業及飯店，企業員工、學校餐廳類獲獎的有崇越集團、Gamania橘子集團、臺中市沙鹿區農會等單位。（圖／綠色餐飲指南提供）
▲綠色餐飲還設立「綠食先行獎」給大型企業及飯店，企業員工、學校餐廳類獲獎的有崇越集團、Gamania橘子集團、臺中市沙鹿區農會等單位。（圖／綠色餐飲指南提供）
為了表彰在台灣綠色餐飲發展上一路貢獻新力的推動者，今年綠色餐飲頒獎典禮增設「GDG年度大使」，首屆「GDG年度大使」由高雄名廚、天才餐飲創辦人簡天才及台中名廚、TU PANG地坊餐廳主廚張皓福以、資深美食記者暨健康餐飲東雅小廚主廚喻碧芳榮獲。

▲今年增設「GDG 年度大使」，得獎者為天才餐飲創辦人簡天才（左）、東雅小廚喻碧芳（中）TU PANG地坊餐廳張皓福（右）。（圖／綠色餐飲指南提供）
▲今年增設「GDG 年度大使」，得獎者為天才餐飲創辦人簡天才（左）、東雅小廚喻碧芳（中）TU PANG地坊餐廳張皓福（右）。（圖／綠色餐飲指南提供）
高雄市政府提到，綠色餐飲指南 Green Dining Guide（GDG）是有鑑於綠色餐飲能夠帶動友善環境之農業、餐飲業等綠色產業，於2018成立「綠色餐飲指南」，並於2019年正式發起「綠食宣言」運動，於全台灣號召注重食材安全、友善環境的餐飲業者，以嚴選出承諾6項綠色餐飲準則的綠色餐廳，此次為首度南下舉辦年會，活動聚焦於永續飲食與環境友善農業。

綠色餐飲指南今年還接軌國際，與全球最具規模的永續餐飲指標Food Made Good評鑑機構—英國永續餐廳協會（SRA, Sustainable Restaurant Association）共同合作，在農業部農糧署見證下簽訂合作意向書，正式宣佈綠色餐飲指南為英國永續餐廳協會全球評鑑指標在台官方代表機構，綠色餐飲指南葉級評鑑餐廳直接等同Food Made Good星級評鑑標準，提升台灣餐飲業的國際能見度。綠色餐飲指南詳細名單也可於官方網站查詢。

跨年看台北101！信義區這些高樓餐廳還有座位　兩家飯店推跨年趴

大巨蛋內部餐廳曝光！超夯「島語自助餐廳」傳進駐　官方最新回應

聖誕2023／米其林名廚餐廳推大餐　「看得到101」跨年派對早鳥9折

新北耶誕城周邊4家高樓餐廳！吃飯就能賞燈　這家吃到飽還送龍蝦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞