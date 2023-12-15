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創青銀共融職場！無印良品晉用中高齡　勞動部助「職務再設計」

▲勞動力發展署北分署輔導無印良品，進行「職務再設計」診斷與輔助，建立青銀共融職場。（圖／勞動力發展署提供）
▲勞動力發展署北分署輔導無印良品，進行「職務再設計」診斷與輔助，建立青銀共融職場。（圖／勞動力發展署提供）

記者李琦瑋／台北報導

面對少子化、高齡化社會以及隨之而來的勞動力缺口，勞動部推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，並積極佈建銀髮服務據點，提供多元資源輔導企業建構友善職場。「無印良品」早已跟隨日本母公司腳步推動無齡化職場，逐步提升中高齡員工招募及留用比例，更在勞動力發展署北分署銀髮人才資源中心協助下導入企業輔導團，全面檢視中高齡職務再設計方案，持續完善青銀共融的就業環境。

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勞動力發展署北分署今（15）日指出，建立友善職場、職務再設計、屆退者續留職場、跨世代合作都是「中高齡者及高齡者就業促進法」中的重要內涵。

勞動部鼓勵雇主透過單一工作分工合作、調整內容等方法，建立不同特色的青銀共融職場，如運用中高齡者及高齡者傳承技術經建構「人才培育型」職場、青銀合作職務互補或時間分工的「工作分享型」職場、結合不同世代專長的「互為導師型」職場及進行工作重組的「能力互補型」等職場。

北分署表示，日本早在1970年代就開始正視高齡就業議題，「無印良品」導入母企業青銀合作互相學習的精神，增加中高齡員工招募及續留比例、設立完善中高齡人力晉用政策、成立50+友善小組、定期舉行中高齡者夥伴工作分享座談會，透過青銀交流及職務新創措施，充分實現世代共融職場，在北分署銀髮人才中心輔導下，獲得「2023促進中高齡者及高齡者就業績優獎」殊榮。

北分署銀髮人才中心進一步為「無印良品」導入企業輔導團，全面進行中高齡員工職務再設計的診斷，後續將依專家委員建議規劃，針對中高齡員工需求提供個別化「職務再設計」輔助措施。

「無印良品」人資總務部林部長表示，感謝北分署的輔導和協助，讓公司得以重新檢視並統整中高齡員工友善措施，原本針對賣場員工已導入推車等一般省力設備，未來將針對中高齡夥伴個別生理差異提供輔具，期待與「中高齡職務再設計」專家共同研擬出讓夥伴們更好發揮的工作模式和輔助措施，也將繼續藉助北分署提供的「職場體驗式徵才活動」充實中高齡人才庫。

北分署說，鼓勵企業續留高年級人才，推動不同世代合作、人才經驗技術傳承，共創無齡化世代共融職場，各項措施及補助計畫，歡迎上「45+就業資源網」查詢，或撥打免費服務專線0800-777-888洽詢。

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