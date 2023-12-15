叫賣哥離婚被爆戴綠帽！扯出小王竟是陳子強 經紀人傻眼回應了
「寶島叫賣哥」葉昇峻昨（14）日證實和歌手老婆周卉姍簽字離婚，之後被爆料婚變原因，竟是因為周卉姍外遇陳子強，謠傳2人因為拍攝《欺妻49天》互動親密，甚至同睡一房。陳子強經紀人Rainbow向《NOWnews今日新聞》無奈表示：「根本沒有這件事情，無緣無故被捲入，有些活動，就師兄帶師妹，我都會跟去，怎麼可能讓這些事發生，當經紀人眼睛瞎了嗎？」
記者蔡依庭／台北報導
據悉，叫賣哥和周卉姍去年開始協議離婚，叫賣哥昨在臉書發文，「感謝媒體及親友的關心，本人與前妻日前已協議離婚，雙方沒有交惡，和平分開！有違當初結婚時親友的祝福，無法偕老，實感抱歉！」結束和周卉姍的6年婚姻。未料，陸續傳出叫賣哥疑似被戴綠帽，且小王竟是周卉姍師兄陳子強，傳言2人因為拍戲走得很近，甚至睡在一起。
陳子強對於捲入他人家務事感到無奈，經紀人Rainbow認為清者自清，表示：「對他來說很無辜，當時是因為周卉姍經紀權在我這，有些活動，就師兄帶師妹，我也都會跟去，怎麼可能讓這些事發生！」
Rainbow更驚訝的是，周卉姍根本也沒演《欺妻49天》，只是負責唱片尾曲，雖然當時的確有意帶她多認識劇組，看未來有無演戲機會，但前提就是經紀人也都在，笑喊：「當我眼睛瞎了嗎？他（陳子強）也很無奈，只能說謠言止於智者。」未來也不會刻意避開同台工作機會。
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