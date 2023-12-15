夏立言赴中遭民進黨抹紅 朱立倫酸：請問民進黨還有沒有招？
國民黨副主席夏立言赴中國關心台商，但遭民進黨抹紅。國民黨主席朱立倫今（15）批，實在對民進黨搖頭至極，請問民進黨還有沒有招啊？民進黨自己不關心台生、台商、台胞，國民黨去參加歲末年終活動，也要抹紅，這都是自己台灣人，民進黨已經開始面對侯康配將要當選的事實，所以各種抹黑、抹紅、造謠通通都會開始來，不抹紅不會選舉。
記者余祥／台北報導
夏立言赴中國參加台胞相關活動，國民黨昨日也嚴正否認，會與國台辦高層會面，但仍遭民進黨抹紅。朱立倫說，夏立言上上個月、上個月去參加台商活動時，他們還在講說民進黨這次有進步，沒有針對正常的台商活動抹紅，結果沒想到民進黨現在又在猛攻這個議題，每當歲末年終台商都會有很多活動，去年如此、前年也是如此，大家都是同胞，國民黨去關心他們也是好事。
朱立倫批，沒想到民進黨不抹紅不會選，可能是因為民進黨最近非常緊張，民進黨內部已經要開始面對侯康配當選的事實，所以現在各種奧步都出來了，抹黑、抹紅、各種造謠，通通都會來。
朱立倫說，這又讓她回想到去年九合一選戰，當時到嘉義，民進黨就打出選黃敏惠就是選共產黨，到雲林就是選張麗善就是選習近平，請問民進黨還有沒有招啊？民進黨自己不關心台商、台生、台胞，他們去參加聯誼活動也要抹紅，這都是自己台灣人。
至於中國認定台灣構成貿易壁壘，朱立倫說，民進黨嘴上說抗中保台，但貿易上兩岸依存度很高，民進黨嘴上說一套實際做一套，既然貿易夥伴提出質疑，就不要用政治的話語，而是用專業解決，國民黨若重返執政，一定用積極態度面對經貿問題。