專業！國民黨「不分區特攻隊」成軍　將為侯康配、立委激戰區輔選

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朱立倫笑稱，民進黨竟然喊出要搶救被外界譏為政治乩童的王義川，國民黨要搶救財經專業的楊應超、心理健康的李玉嬋、搶救新住民代表李霞，年輕優秀代表每一位都要搶救。
他強調，國民黨不分區立委匯聚專業優秀的好人才，希望政策不只是空戰，更要直接陸戰，直接到各地讓民眾知道。之前拍的形象廣告中，最佳投手侯友宜、最佳捕手趙少康、最強游擊手韓國瑜、每位不分區立委候選人都是都是最強的守備員與打擊手，而他是總教練，充分展現出團隊精神，成為最強特攻隊。
朱立倫說，不分區特攻隊之後會到各地輔選，特別會針對最具競爭性與挑戰性的15席區域立委選區加強輔選，國民黨會靠團隊力量、團隊精神，希望大家展現最強戰力，促成2024政黨輪替，為台灣人民打拚。
今日出席的不分區特攻隊成員也一一介紹其關切領域與政策方向，「寶博士」葛如鈞指出，他著重推動年輕人關注的區塊鏈科技與AI等科技產業發展；不孕症專家陳菁徽表示，民進黨過去8年讓台灣出生率穩坐世界倒數第一，她將提出凍卵、少子化與托幼政策讓台灣蓬勃發展。
財經專家楊應超表示，他將利用過去20年在外商與科技公司經驗，促進台灣經濟與年輕人低薪問題，讓年輕人住者有其屋並增加國際競爭力，邁向財富自由；軍事上將陳永康表示，國民黨提出的國家安全戰略標的是民主法治、和平避戰、國泰民安、社會繁榮，軍事戰略則是強軍備戰、勝戰能戰，若發生衝突，如何終戰止戰也要有明確指導。
貪官剋星吳宗憲表示其專業是刑事偵查，近六成民眾極度痛恨貪污腐敗，過去疫苗、口罩、快篩、雞蛋等問題，只有國民黨勝選國會過半，才能成立特偵組徹查到底；曾任NCC委員的翁曉玲指出，民進黨關新聞台、打壓反政府言論，她盼能貢獻所學，捍衛言論自由、新聞自由、網路治理並推動政府資訊公開。
國際女力代表吳亮儀表示，她到海外為侯友宜輔選，聽到許多僑胞反應，民進黨口口聲聲關心照顧僑胞、台商，卻只有國民黨提名海外代表，她將持續爭取僑胞權益；新北市議員江怡臻指出，她已展開全台助講，也在政論節目積極為國民黨發聲，致力於成功政黨輪替、重返執政。
文化界與原住民代表林倩綺表示，她將聯合南島語系國家讓台灣往外走、推動文化資產保護，並將禮義廉恥與台灣各族群多元文化帶進教育；嘉義市政府建設處長田長沛表示，嘉義市是國民黨在南部灘頭堡，更勇奪全台非六都幸福城市第一名，他將帶進年輕人地方創生力量，讓國民黨開紅盤。
斜槓青年創業家丁瑀指出，他關注畢業、就業、創業與立業，飛機要逆風才能起飛，國民黨也不會懼怕任何挑戰，將帶領中華民國夢想起飛；國民黨發言人楊智伃指出，她期望透過她的活力與社群操作力，讓更多人知道國民黨這份亮眼不分區名單。
具外交專才的台北市議員徐弘庭表示，民主靠制衡，制衡靠監督，監督靠專業，他會用專業為這個國家與政黨創造更多可能；國民黨青年部主任陳克威表示，民進黨過去7年執政倒行逆施、貪腐不公，讓台灣不公不義，他將喚醒青年朋友，讓國會更有力、台灣更美麗。
新竹市黨部主委李縉穎表示，他與苗栗縣黨部主委邱一峰、南投縣黨部主委廖怡琇等年輕主委都列名不分區，不只是樣板而是即戰力，也是國民黨世代傳承接棒梯隊，將致力區域協同、深耕地方，展現國民黨一直是台灣長治久安的力量；國民黨副發言人康晉瑜表示，不分區體現多元共融、世代共好精神，民進黨說要搶救第14名王義川，那國民黨要搶救第34名康晉瑜，讓最多專業優秀夥伴進國會。
律師林瓊嘉表示，人民對司法信心並無提升，推動速審卻問題重重，民進黨司法改革徹底失敗，他將徹底批判監督；新住民代表李霞表示，過去陸配議題燒得很大，很感謝國民黨仍勇於提名陸配，她已感受到友善氛圍，期待將台灣營造成真正友善多元包容的台灣。
動保代表李茂芊表示，全台灣的毛小孩已有300萬隻，預估2025年會來到400萬，民眾將越發關注動保議題，她將透過其專業深耕；心理諮商專家李玉嬋表示，媒體選出台灣2023年代表字是「缺」，台灣缺工、缺電、缺錢、缺房等狀況大大影響國人心理健康，全台還有120萬身心障礙的失能者以及家庭照顧者，長照悲歌頻傳，社會安全網真接住每一個人？她期望用心理健康專業，成為翻轉內心、人心安定的力量。
同時，國民黨宣布將由不分區立委候選人、台北市議員鍾沛君出任「不分區特攻隊」發言人；由國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤出任「2024總統及立委競選平台」總發言人，接軌政策議題攻防、選戰揭弊的任務。
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