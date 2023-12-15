東區品都串燒舊址！爆人氣泰式船麵頂替 新裝潢加「這個」變更泰
原本位於台北延吉街上的「品都串燒延吉店」，是東區排隊名店，營業近6年後遷址至忠孝東路四段，原本舊店址確定由同樣是高人氣的泰式餐廳「哈哈羅55泰式船麵」頂替，新店面滿滿泰國風情，老闆還宣稱加入了類似水上市場草蓆區，堪稱彷彿是秒到泰國街頭小吃店的獨特風味裝潢，已在官方臉書搶先曝光。
記者葉盛耀/綜合報導
哈哈羅55泰式船麵在台北目前有士林店、信義店，再加上延吉店則將有三家分點，主打正宗口味泰國船麵，並有炸雞翅、炸春捲等小菜，以及泰式奶茶、檸檬茶、羅旺子汁等泰味飲品，標榜將泰國的街頭小吃原汁原味帶到台北市區，再加上幾乎完整複製泰國當地小吃店的裝潢，很受年輕人歡迎，兩間都是排隊人氣店舖。
哈哈羅55泰式船麵今（15）日剛於臉書公布，哈哈羅55泰式船麵延吉店將要低調試營運，並提及「這次老闆打造了一個類似水上市場草席區，讓人好懷念泰國遊玩的美好！大家趕快來跟老闆一起懷念吧。」網友也留言「終於要營運了」，更有眼尖民眾看出，原來該位址，就是原本東區名店「品都串燒」的舊址。
而品都串燒延吉店目前已搬遷至忠孝東路四段，同樣採取僅能現場候位點餐的形式，無事前預約與訂餐，因此仍舊能看到人潮蜂擁盛況。