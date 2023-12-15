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大谷爭奪戰落幕！自由市場開始活躍　藍鳥、小熊都要追Bellinger

▲根據《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，多倫多藍鳥與原東家芝加哥小熊，都想追求強力左打Cody Bellinger。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，多倫多藍鳥與原東家芝加哥小熊，都想追求強力左打Cody Bellinger。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

大谷翔平在今（15日）加盟洛杉磯道奇，也宣告大谷翔平爭奪戰正式落幕，根據《紐約郵報》記者Jon Heyman在今（15日）表示，隨著大谷翔平加盟道奇，市場上其他自由球員的簽約消息也將更加活躍，其中追求強力左打Cody Bellinger的球隊，也隨之浮上檯面，就包括多倫多藍鳥與原東家芝加哥小熊。

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記者Jon Heyman在節目《MLB Work》表示，「大谷翔平爭奪戰已經落幕，那些沒能成功追求大谷翔平的球隊，已經將潛在目標轉往自由市場上其他球員，其中藍鳥與小熊都展現出對Cody Bellinger有高度興趣。」

目前小熊與藍鳥都已成為Cody Bellinger爭奪戰中的決選球隊，但記者Jon Heyman也透露，「西雅圖水手恐怕也是潛在追求者之一，因為他們計劃引進一位明星等級的外野手。」

Bellinger本季在芝加哥小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，其中有關 Cody Bellinger將尋求多大的合約，日前根據《今日美國》表示，「強打 Cody Bellinger仍在尋求一份至少超過2.5億美元的合約。」

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