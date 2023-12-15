綠營新北大將余天傳退出輔選！黃揚明揭原因：與不分區名單有關

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黃揚明指出，余天是現任的新北市第三選區（三重區）區域立委，第一次代表民進黨參選是2008年第7屆立委，並在第8屆立委選舉時被提名為民進黨不分區第14名，當時余天全國巡迴演唱輔選，原本以為自己是在安全名單的尾巴，結果民進黨不分區拿下13席，余天變成落選頭，直到2018年選舉民進黨大敗，加上時任三重立委的高志鵬因案入獄遭解職，余天才再度披上戰袍，以些微票數差距在補選中獲勝，並於2020年順利連任至今。
其實余天今年初已經決定交棒給現任議員李坤城，自己則想轉戰不分區，8月、10月與賴清德同框時，余天都曾在公開場合積極表態爭取，11月4日新北競總成立造勢大會上也有提及此事，當時余天特別強調自己「報名」了不分區，沒想到11月15日民進黨中執會通過的不分區名單中，余天根本沒有在裡面。
黃揚明接著說，豈料，11月15日民進黨中執會通過的不分區名單，余天完全不在名單內。且事前黨內沒人和余先溝通，這讓余天相當失望，退出輔選行列。甚至新北綠營還一度傳出余天有意辭去賴新北競辦主委、有意退黨等傳言，接著11月25日李坤城舉辦與賴清德的聯合競總成立茶會，余天缺席，12月8日賴清德到三重與李坤城合體造勢，雖然活動宣傳圖上印有余天，本人卻沒有出席。
最後，黃揚明表示，現在藍軍地方派系逐漸歸隊，傳聞綠營的地方人士對余天消極輔選的態度很傷腦筋，賴清德日前曾為此打電話安撫余天，並允諾讓余天先休息一下，只是解鈴還需繫鈴人，「余天過去在造勢場合的拿手輔選歌曲『母親ㄟ名叫台灣』，能否在選前再次重現綠營造勢場再次傳唱，可能得看賴清德拆彈的技巧是否得宜。」