呼籲劉櫂豪成全賴坤成！蕭美琴爆2人會吵架「我有道義支持他」

綠營新北大將余天傳退出輔選！黃揚明揭原因：與不分區名單有關

▲024大選倒數，資深媒體人黃揚明14日晚間卻在臉書發文指出，賴蕭配目前有一大隱憂，便是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，由於余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，後續就沒有再現身。（圖／記者呂炯昌攝）
▲024大選倒數，資深媒體人黃揚明14日晚間卻在臉書發文指出，賴蕭配目前有一大隱憂，便是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，由於余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，後續就沒有再現身。（圖／記者呂炯昌攝）

記者孫唯容／綜合報導

2024大選倒數，資深媒體人黃揚明14日晚間卻在臉書發文指出，賴蕭配目前有一大隱憂，便是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，由於余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，後續就沒有再現身，連臉書也沒有更新，傳聞背後原因為「沒有被列入不分區立委名單」，不過該消息並未獲得余天本人回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃揚明說，距離大選只剩下30天，在最後衝刺階段卻有綠營的朋友透露一大隱憂，那就是擔任賴清德新北競總主委的民進黨立委余天，自從11月4日公開現身參與造勢大會之後，就沒有再出現了，而12月13日賴清德新北競總舉辦「新北市黃金週造勢擴大動員會議」，余天同樣缺席會議，由總幹事吳秉叡代理主持。而余的臉書也同樣久未更新。「被視為民進黨輔選大將的余天，為什麼突然神隱？當然與民進黨的不分區名單有關。」

黃揚明指出，余天是現任的新北市第三選區（三重區）區域立委，第一次代表民進黨參選是2008年第7屆立委，並在第8屆立委選舉時被提名為民進黨不分區第14名，當時余天全國巡迴演唱輔選，原本以為自己是在安全名單的尾巴，結果民進黨不分區拿下13席，余天變成落選頭，直到2018年選舉民進黨大敗，加上時任三重立委的高志鵬因案入獄遭解職，余天才再度披上戰袍，以些微票數差距在補選中獲勝，並於2020年順利連任至今。

其實余天今年初已經決定交棒給現任議員李坤城，自己則想轉戰不分區，8月、10月與賴清德同框時，余天都曾在公開場合積極表態爭取，11月4日新北競總成立造勢大會上也有提及此事，當時余天特別強調自己「報名」了不分區，沒想到11月15日民進黨中執會通過的不分區名單中，余天根本沒有在裡面。

黃揚明接著說，豈料，11月15日民進黨中執會通過的不分區名單，余天完全不在名單內。且事前黨內沒人和余先溝通，這讓余天相當失望，退出輔選行列。甚至新北綠營還一度傳出余天有意辭去賴新北競辦主委、有意退黨等傳言，接著11月25日李坤城舉辦與賴清德的聯合競總成立茶會，余天缺席，12月8日賴清德到三重與李坤城合體造勢，雖然活動宣傳圖上印有余天，本人卻沒有出席。

最後，黃揚明表示，現在藍軍地方派系逐漸歸隊，傳聞綠營的地方人士對余天消極輔選的態度很傷腦筋，賴清德日前曾為此打電話安撫余天，並允諾讓余天先休息一下，只是解鈴還需繫鈴人，「余天過去在造勢場合的拿手輔選歌曲『母親ㄟ名叫台灣』，能否在選前再次重現綠營造勢場再次傳唱，可能得看賴清德拆彈的技巧是否得宜。」

高雄驚傳男子墜樓！12樓墜落卡冷氣架　當場失去生命跡象

新北金牌大盜！40歲男連偷18面金牌　最終在土城中藥行栽了

6旬釣客五甲漁港遭巨浪捲走！尋獲失去生命跡象　搶救半小時不治

員林公園驚傳隨機砍人！30多歲男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞