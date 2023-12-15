張清芳帥兒死會了！帶女友見媽媽 天后超羨慕「好可愛」
張清芳明年3月2日將在高雄開唱，她搶在開唱前、歲末年終之際推出新歌〈水深之處〉，以滿懷喜悅的心，將祝福和感謝獻給心中摯愛、以及一路支持著她的歌迷朋友們。日前張清芳趁著空檔，特別前往紐約與大兒子Nathan相聚，Nathan帶著女友一起與媽媽吃飯，讓張清芳羨慕不已，直言：「年輕人談戀愛好可愛！」
記者吳雨婕／綜合報導
前些日子張清芳特地飛到紐約，與在當地唸書的大兒子Nathan團聚、替他慶生，當兒子看到媽媽來訪時的表情很開心，已經沒有了叛逆期的模樣，還帶著女朋友一起吃飯，張清芳欣慰地說：「第一次感覺到孩子長大了，年輕人談戀愛好可愛，在我看來很新鮮！」而即將迎接2024年，已經20多年沒在海外演唱的她，希望新的一年能把演唱會帶到更多有華人的地方。
至於南部歌迷引頸期盼的高雄演唱會，張清芳笑言，相隔超過8個月，再重新站上台開個唱，對於自己這個年過半百的歌手來說，是滿值得挑戰的，也因為現在不那麼常站上舞台，格外珍惜每次的表現，所以她每一首歌詞早已都背起來，不需要看提詞機，可以完整演繹42首歌曲；而心理上、體力上的重整也都是很重要的訓練，張清芳表示：「作為一個女歌手，還有另一個特別使命，就是要漂漂亮亮地上台展現光采。」
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