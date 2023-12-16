運動維納斯／健美女王Kimmy超自律生活　練出美肩翹臀魔鬼S曲線

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她一週在健身房裡7天，練習從不間斷，通常她會規劃自己的訓練，分為胸背腿三個部分為一個周期，而後會再增加一些器械和啞鈴的訓練，除此之外她每週會完成300分鐘的有氧課程，平均分配在每一天，她說：「健身對我而言是一種態度，也是生活的一部分。」
四年多前為了打造更美好的身材，並且藉由比賽督促自我，於是投入健美比賽，每年平均參加四到五場比賽，規律的訓練和嚴格的飲食控制，她投入大量時間與精力備賽，真的非常辛苦，但她覺得每一次訓練，都是為了成為更好、更理想的自己，在這過程當中，她享受到最高級的快樂。
現在越來越多女生參加健美比賽，展現出健康的美感與自信，她覺得現在社會上一種新的審美觀念正在慢慢產生，雖然大部分女生還是喜歡瘦瘦白白的身材，但是有一點肌肉線條，加上古銅色皮膚也越來越被接受，所以健身房裡女生人數越來越多，除了追求健康，更讓緊實有致體態成為新的性感象徵。
教學方面，許多學員慕名而來，希望能跟老師一樣，擁有健康漂亮的體態，因此她針對每位學生的需求來設計課程，把訓練內容命名為「完美體態養成班」，雖然有一些浮誇，但是學生們對於設下此一目標都非常興奮，所有辛苦都甘之如飴，努力不懈的讓一切都值得了。
健身的女生常說：「決定買什麼衣服，不是你的荷包，而是身材。」她親身經歷這個過程，她說：「以前的我非常非常瘦，腰和臀部的線條都不明顯，身材看起來很扁，從頭到腳就是一直線，當時穿搭都會選擇比較寬鬆的款式，後來肌肉慢慢練出來，腰和臀的比例更好，穿衣服的選擇也就更多了，能夠凸顯身材的貼身款式，早已是我的最愛。」
她覺得不論是嚴格訓練的健美選手，或是一週兩次基礎訓練的上班族，都是為了成為更好的自己，真心希望更多女生可以跟她一起運動，享受健身的樂趣與成就感。