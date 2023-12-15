冬至7-11暖暖包買1送1！美式、拿鐵4杯225元　GODIVA熱巧克力70元

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📍門市
◾即日起至2024年1月9日指定暖包任選買1送1
◾即日起日至12月17日，及12月22日至12月24日小白兔暖
◾即日起至12月26日限定門市販售「熱罐」飲品，指定商品第
◾即日起至2024年2月6日秋冬保暖衣指定品項單件9折、任選2
📍APP行動隨時取｜12月21日起至12月24日
◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，原價99元、特價70元，每日限量5000組
◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵（冰、熱任選）4杯225元，原價80元、特價57元
◾大杯熱卡布奇諾4杯155元，原價55元、特價39元
◾香鑽水果茶（冰、熱任選）4杯200元，原價70元、特價50元
◾黑糖珍珠撞／/珍珠奶茶（冰、熱任選）任選4杯170元，原價60元、特價43元
🟡全家
📍門市｜今起至12月17日
◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元
📍APP｜今起至12月17日
◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元
◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元
◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元
◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元
◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元
◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元