UNIQLO便宜買法「內行人招了」！離譜價差掃5件不痛：44折買衣服

冬至7-11暖暖包買1送1！美式、拿鐵4杯225元　GODIVA熱巧克力70元

▲7-11「GODIVA迦納熱巧克力」每杯原價99元、特價70元，買就送同款迷你杯塞。（圖／7-11提供）
▲7-11「GODIVA迦納熱巧克力」每杯原價99元、特價70元，買就送同款迷你杯塞。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末冷空氣南下，氣溫下探攝氏10度，下週冬至接力來臨，天氣越來越冷，7-11即起至2024年1月9日有暖暖包買1送1外，冬至限4天有「GODIVA迦納熱巧克力」2杯70元，還有蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵任選4杯225元可寄杯。

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🟡7-ELEVEN

📍門市

◾即日起至2024年1月9日指定暖包任選買1送1

◾即日起日至12月17日，及12月22日至12月24日小白兔暖暖包（手握式）10片129元

◾即日起至12月26日限定門市販售「熱罐」飲品，指定商品第2件8折優惠

◾即日起至2024年2月6日秋冬保暖衣指定品項單件9折、任選2件8折

▲7-11今起至跨年後都有暖暖包買1送1優惠，門市販售「熱罐」飲品定商品第2件8折。（圖／7-11提供）
▲7-11今起至跨年後都有暖暖包買1送1優惠，門市販售「熱罐」飲品定商品第2件8折。（圖／7-11提供）
📍APP行動隨時取｜12月21日起至12月24日

◾GODIVA迦納熱巧克力2杯140元，原價99元、特價70元，每日限量5000組

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵（冰、熱任選）4杯225元，原價80元、特價57元

◾大杯熱卡布奇諾4杯155元，原價55元、特價39元

◾香鑽水果茶（冰、熱任選）4杯200元，原價70元、特價50元

◾黑糖珍珠撞／/珍珠奶茶（冰、熱任選）任選4杯170元，原價60元、特價43元

🟡全家

📍門市｜今起至12月17日

◾大杯單品美式買1送1，冰熱不限，原價100元、特價50元

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵，冰熱不限，原價65元、特價33元

📍APP｜今起至12月17日

◾Fami Collection鹼性離子水800ml 買1送1，原價29元、特價15元

◾阿奇儂x鮮乳坊白巧戀乳雪糕 買1送1，原價40元、特價20元

◾不倒翁 金螃蟹海鮮風味杯麵 買1送1，原價65元、特價33元

◾農心 浣熊炸醬烏龍碗麵 買1送1，原價79元、特價40元

◾偉特 鮮奶油糖 買1送1，原價39元、特價20元

◾77總合堅果乳加，原價20元、特價10元

▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家1215至1217康康五優惠。（圖／全家提供）

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